Реперу P. Diddy повернули мільйон доларів, але дещо й забрали — про що йдеться

Американський репер та продюсер Шон Комбс. Фото: Instagram/diddy

На тлі гучних скандалів щодо насильства у бік жінок американський продюсер та репер Шон Комбс, більш відомий як P. Diddy, отримав неприємну новину з одного із найстаріших вишів у США. Говардський університет повернув артисту гроші та забрав почесний ступінь.

Про це повідомляє видання New York Post.

Читайте також:

Шона Комбса скасували у виші

Причиною стало нещодавно опубліковане в мережі відео, в якому репер жорстоко б’є свою колишню дівчину, співачку Кессі Вентуру. В офіційній заяві вищого навчального закладу йдеться, що рішення було ухвалене радою одноголосно. Позбавлення почесного ступеня, присвоєного реперу у 2014 році, також позбавляє його всіх привілеїв, пов'язаних із цією нагородою.

Рада розпорядилася видалити ім'я Комбса з усіх документів, у яких перелічені володарі почесних ступенів університету. Крім того, музикантові повернуть пожертву у розмірі один млн доларів, яку він зробив для фінансування стипендіальної програми.

"Поведінка пана Комбса, зображена в нещодавно опублікованому відео, настільки фундаментально несумісна з основними цінностями та переконаннями Говардського університету, що він більше не вважається гідним носити найвищу нагороду цієї установи", — заявили представники вишу, який розташований у місті Вашингтон, округ Колумбія.

Про скандальне відео

Насильство відбулося 5 березня 2016 року. На відео репер хапає, штовхає, тягне по підлозі і б’є ногами Кессі Вентуру під час сварки. Цей інцидент, згідно зі скаргою співачки, стався в нині закритому готелі InterContinental у Лос-Анджелесі.

Комбс підписав із колишньою договір про нерозголошення, тому вона не стала коментувати ситуацію представникам ЗМІ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 26-річного сина репера Шона Комбса звинувачують у зґвалтуванні. Також ми розповідали, що важкохвора канадська співачка Селін Діон зізналась про нестерпні страждання під час співу.