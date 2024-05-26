Ники Минаж задержала полиция.

Американская певица Ники Минаж. Фото: instagram.com/nickiminaj/

Известную американскую исполнительницу Ники Минаж арестовали в аэропорту Амстердама во время путешествия в рамках тура Pink Friday 2. Звезду подозревали в перевозке наркотиков.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду задержали во время путешествия из Амстердама в Манчестер на свой следующий концерт в рамках тура Pink Friday 2.

Минаж арестовали и оштрафовали из-за того, что в ее багаже были найдены "легкие наркотики". В своих соцсетях певица объяснила, что полиция якобы нашла в ее вещах марихуану.

Американская певица Ники Минаж. Фото: BackGrid

Исполнительница категорически отрицала, что имеет при себе наркотики, однако ее все равно доставили в полицейский участок.

Американскую певицу Ники Минаж задержали в аэропорту. Фото: instagram.com/nickiminaj/

Американскую певицу Ники Минаж задержали в аэропорту. Фото: instagram.com/nickiminaj/

Впоследствии Национальная полиция Нидерландов сообщила, что певица была освобождена из-под стражи после консультаций с местной прокуратурой. Однако ей пришлось отменить запланированное выступление из-за инцидента с полицией.

Напомним, актеру Алеку Болдвину грозит срок за убийство украинки. А также суд оштрафовал киевлянина, который притворялся менеджером певца YAKTAK.