Вышли последние серии шоу "Корона" от Netflix — отзывы критиков

Королева Великобритании Елизавета II в финале сериала "Корона". Фото: Google

Семилетняя история популярного сериала "Корона" о британской монархии от стриминговой платформы Netflix завершилась. Вышли финальные эпизоды шестого сезона, который создатели разбили на две части.

Иностранные издания, в частности The Variety и Daily Mail опубликовали первые рецензии.

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В основе финала две составляющие. Первая — это гибель принцессы Дианы (Элизабет Дебики), чьи последние недели, трагическая автокатастрофа и похороны заняли всю первую часть сезона, выпущенную в прошлом месяце. Вторая — смерть Елизаветы II (Имельда Стонтон) и любовная история принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые после Чарльза и Камиллы станут королем и королевой.

Также создатели покажут смерть принцессы Маргарет (Лесли Мэнвилл) из-за осложнений от инсульта и женитьбу тогда еще принца Чарльза (Доминик Вест) и Камиллы Паркер-Боулз (Оливия Уильямс) после десятилетий партнерства.

"Уникальная структура "Короны" создает особый драматический вызов. Как и поколение королевских семей Чарльза и Дианы к ним, Морган должен вырастить Уильяма и его брата Гарри (Лютер Форд) в настоящих героев, сложную эстафету, которую нужно передать, когда зрители уже знают, что наше время с ними ограничено. Просто не хватает места, чтобы развить любого принца, не говоря уже об обоих, в полностью реализованном персонаже", — пишут кинокритики.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в финале сериала "Корона". Фото: Google

С самого начала "Корона" работала над созданием убедительной драмы из компонентов, которые часто являются ее антитезой: последовательность вместо новизны, долг вместо желания, стоицизм вместо экспрессивности. Если это не всегда удавалось, "Корона", по крайней мере, выглядит как самая правдивая версия себя, уверяют кинокритики.

"Это, несомненно, интересный период для британцев, королевской семьи, когда их популярность резко упала. Лейбористская партия Тони Блэра казалась экзистенциальной угрозой, и Елизавета потеряла королеву-мать в 101 год и свою сестру, принцессу Маргарет, лишь в 71 год".

Зрители увидят (а некоторые уже успели) Кейт Миддлтон, когда она была студенткой Сент-Эндрюсского университета после того, как случайно встретила свою покойную свекровь во время шопинга с Кэролл в Лондоне.

Принца Гарри в финале шоу будет немного. Его печально известный нацистский костюмна Хэллоуин является третьестепенным сюжетом в финале сериала со ссылкой на присоединение к армии.

Скандальный костюм принца Гарри на одной из вечеринок. Фото: Google

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