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Вышел трейлер ленты "Буча", основанной на реальных событиях

20 июня 2024 18:21
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В украинский прокат выйдет лента "Буча" - трейлер
Фото из художественного фильма "Буча". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Вышел трейлер украинского художественного фильма "Буча" о начале полномасштабного вторжения РФ, снятый при содействии ГУР МО. Лента выйдет в украинский прокат 7 ноября.

Трейлер был опубликован на YouTube.

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О съемках фильма "Буча"

Лента рассказывает об оккупации Киевской области в начале полномасштабного вторжения РФ.

Главный герой фильма – гражданин Казахстана, получивший убежище в Украине в 2019 году. Он рискуя собственной жизнью, вывозит украинцев из оккупации. Фильм основан на реальной биографии казахского волонтера Константина Гудаускаса.

В нем снялись известные украинские актеры, такие как Вячеслав Довженко, Артемий Егоров, Сергей Стрельников, Екатерина Олос, Анастасия Нестеренко, Даниэль Салема и многие другие, главную роль сыграл известный польский актер Цезарий Лукашевич.

Вышел трейлер ленты "Буча", основанный на реальных событиях - фото 1
Фото из художественного фильма "Буча". Фото: скриншот YouTube
Вышел трейлер ленты "Буча", основанный на реальных событиях - фото 2
Фото из художественного фильма "Буча". Фото: скриншот YouTube
Вышел трейлер ленты "Буча", основанный на реальных событиях - фото 3
Фото из художественного фильма "Буча". Фото: скриншот YouTube

"Во время работы над фильмом нам очень помогали представители Главного управления разведки МОУ. Они консультировали нас, предоставляли фото и видеоматериалы, ознакомили с текстами перехватов разговоров российских военных, агентурными данными. Все это мы использовали в фильме", — рассказал Александр Щур, продюсер и сценарист ленты.

Напомним, школа попкультуры Skvot выпустила документальный сериал об украинской рекламе под названием "Три в одном". А также в конце августа в украинский кинопрокат выйдет фильм ужасов "Конотопская Ведьма", рассказывающий о женщине, которая мстит россиянам за убийство любимого.

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Киевская область
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