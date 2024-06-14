Украинская защитница возмущена рекламой бренда Brabrabra с Еленой Кравец.

Военная с позывным "Пиранька" отреагировала на рекламу белья с Еленой Кравец
Бывшая актриса студии "Квартал 95" и телеведущая Елена Кравец попала в скандал, связанный с военными Звезда прорекламировала женское белье украинского бренда Brabrabra от имени боевого медика с позывными "Пиранька". Владелица позывного — Юлия Мала заявила о том, что не давала никаких разрешений на использование своего имени.
Об этом военная сообщила в Stories на своей странице Instagram.
Украинская защитница возмущена рекламой бренда Brabrabra
Сеть потряс новый скандал. Столичное метро заполонили рекламные плакаты белья с лицом бывшей актрисы студии "Квартал 95" Еленой Кравец. Многих возмутила надпись на постерах. Актриса говорит от имени военной с позывным "Пиранька" о том, что женщины страдают в армии из-за неудобного белья и их грудь буквально "выпадает" во время выполнения задач.
"Были моменты, когда белье не держало, и при исполнении своих обязанностей просто выпадала грудь", — говорится на баннере.
Оказалось, что военная не общалась с представителями бренда и не давала права использовать ее имя на рекламных баннерах.
"Жду ваших объяснений. Почему вы пиаритесь на мне? И когда я давала вам право говорить от своего имени?", — обратилась она к команде Brabrabra и Елене Кравец.
Владельцы бренда утверждают, что общаются с защитницами через фонды-партнеры. Представители компании принесли извинения за недоразумение и пообещали больше не использовать имена и цитаты без личного разрешения военных.
Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. Также мы рассказывали, что единственный сын Елены Кравец кардинально изменил цвет волос.
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