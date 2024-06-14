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Военная с позывным "Пиранька" отреагировала на рекламу белья с Еленой Кравец

14 июня 2024 20:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Украинская защитница возмущена рекламой бренда Brabrabra с Еленой Кравец.
Боевой медик Юлия Малая с позывным "Пиранькой". Фото: instagram.com/mala_yuliia_/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Бывшая актриса студии "Квартал 95" и телеведущая Елена Кравец попала в скандал, связанный с военными Звезда прорекламировала женское белье украинского бренда Brabrabra от имени боевого медика с позывными "Пиранька". Владелица позывного — Юлия Мала заявила о том, что не давала никаких разрешений на использование своего имени.

Об этом военная сообщила в Stories на своей странице Instagram.

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Украинская защитница возмущена рекламой бренда Brabrabra

Сеть потряс новый скандал. Столичное метро заполонили рекламные плакаты белья с лицом бывшей актрисы студии "Квартал 95" Еленой Кравец. Многих возмутила надпись на постерах. Актриса говорит от имени военной с позывным "Пиранька" о том, что женщины страдают в армии из-за неудобного белья и их грудь буквально "выпадает" во время выполнения задач.

"Были моменты, когда белье не держало, и при исполнении своих обязанностей просто выпадала грудь", — говорится на баннере.

Военная с позывным "Пиранька" отреагировала на рекламу белья с Еленой Кравец - фото 1
Реклама Brabrabra. Фото: скриншот из соцсети X

Оказалось, что военная не общалась с представителями бренда и не давала права использовать ее имя на рекламных баннерах.

"Жду ваших объяснений. Почему вы пиаритесь на мне? И когда я давала вам право говорить от своего имени?", — обратилась она к команде Brabrabra и Елене Кравец.

Военная с позывным "Пиранька" отреагировала на рекламу белья с Еленой Кравец - фото 2
Публикация защитницы с позывным "Пиренькой". Фото: instagram.com/mala_yuliia_/
Военная с позывным "Пиранька" отреагировала на рекламу белья с Еленой Кравец - фото 3
Публикация защитницы с позывным "Пиренькой". Фото: instagram.com/mala_yuliia_/

Владельцы бренда утверждают, что общаются с защитницами через фонды-партнеры. Представители компании принесли извинения за недоразумение и пообещали больше не использовать имена и цитаты без личного разрешения военных.

Военная с позывным "Пиранька" отреагировала на рекламу белья с Еленой Кравец - фото 4
Публикация бренда Brabrabra. Фото: instagram.com/brabrabra.ua/

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. Также мы рассказывали, что единственный сын Елены Кравец кардинально изменил цвет волос.

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Квартал 95
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Елена Кравец

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