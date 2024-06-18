Вызвали три скорых — звезду Обладателя колец срочно доставили в больницу

Актер Иэн Маккеллен. Фото: Shutterstock

85-летний актер Иэн Маккелен, наиболее известный по роли Гендальфа во франшизе "Властелин колец", был госпитализирован после падения со сцены в театре в Лондоне. На вызов приехали две кареты скорой помощи.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Иэн Маккален упал со сцены

Актер играл роль Фальстафа в новой постановке по мотивам первой и второй части пьесы Шекспира "Генриха IV" в театре Ноэла Кауарда. Как отметили зрители, актер разыгрывал сцену боя, когда упал со сцены и закричал от боли. По словам очевидцев, этот инцидент был "шокирующим", при этом актер остался в сознании после падения.

Зрители после пьесы, где произошел инцидент. Фото: dailymail.co.uk

Театр, где произошел инцидент. Фото: dailymail.co.uk

Кол Бейкер, смотревший шоу со второго яруса, рассказал, что сэр Йен "споткнулся" о какой-то реквизит и упал со сцены на живот".

"Он мгновенно закричал, и, честно говоря, от звука пробежали мурашки по коже", — добавил Кол.

Он вспомнил, как сэр Иэн кричал "помогите мне, помогите мне", а затем "мои руки, мои руки" и снова стал просить о помощи.

После инцидента спектакль был прерван, на все ближайшие запланированные даты выступления отменили. Представитель продакшена заверил, что актер скоро поправится и восстановится.

Ранее актер говорил в интервью, что не исключает возможности вернуться к роли Гендальфа в случае перезапуска франшизы "Властелин колец", "если доживет" до съемок.

Напомним, звезда "Игры престолов" рассказала, как с ней произошел инсульт. А раньше мы писали, как Селин Дион уже 17 лет живет с неизлечимой болезнью.