Кит Харингтон объяснил, почему не сняли сериал о Джоне Сноу

Английский актер Кит Харингтон в сериале "Игра престолов". Фото: Instagram/jonsnow_0fficial

Два года назад стало известно, что HBO начала работать над спин-оффом популярного сериала "Игра престолов", посвященный Джону Сноу. Впрочем, дальше разговоров дело не рушилось. Английский актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу объяснил, почему съемки шоу так и не начались.

Об этом он рассказал изданию Collider.

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По словам 37-летнего актера, сериал о Джоне Сноу отменили. Причиной стало то, что команда не смогла разработать достойный сюжет. Они акцентировали свои силы на приквелах "Дом Дракона" и "Рыцарь Семи Королевств". Последний готовится к релизу.

"В нашем случае дело просто было в том, что мы не смогли придумать соответствующую идею для дальнейшего развития персонажа. Чем дольше думали над этим, тем меньше в спин-оффе было смысла. Поэтому мы отказались от проекта", — признался Харингтон.

Ранее автор "Игры престолов" Джордж Мартин рассказывал, что именно Кит Харингтон подал идею снять спин-офф о своем герое. Подобных планов у американского телеканала и стримингового сервиса не было. Более того, тогда в проект актер привел свою команду. Впрочем, дальше обсуждения дело не зашло.

Отметим, что сериал "Игра престолов" транслировался с 17 апреля 2011 по 9 мая 2019-го. Всего вышли восемь сезонов и 73 эпизода.

Напомним, ранее мы писали, что в США активно работают над вселенной "Игры престолов". Также мы рассказывали, что Netflix показал трейлер второго сезона "Игры в кальмара".