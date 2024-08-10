Кіт Герінґтон пояснив, чому не зняли серіал про Джона Сноу

Англійський актор Кіт Герінґтон в серіалі "Гра престолів". Фото: Instagram/jonsnow_0fficial

Два роки тому стало відомо, що HBO почала працювати над спінофом популярного серіалу "Гра престолів", присвячений Джону Сноу. Втім далі розмов справа не рушилась. Англійський актор Кіт Герінґтон, який зіграв роль Джона Сноу пояснив, чому зйомки шоу так і не розпочалися.

Про це він розповів виданню Collider.

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За словами 37-річного актора, серіал про Джона Сноу скасували. Причиною стало те, що команда не змогла розробити гідний сюжет. Вони акцентували свої сили на приквелах "Дім Дракона" і "Лицар Семи Королівств". Останній готується до релізу.

"У нашому випадку справа просто була в тому, що ми не змогли вигадати відповідну ідею для подальшого розвитку персонажа. Чим довше думали над цим, тим менше у спінофі було сенсу. Тому ми відмовилися від проєкту", — зізнався Герінґтон

Раніше автор "Гри престолів" Джордж Мартін розповідав, що саме Кіт Герінґтон подав ідею зняти спіноф про свого героя. Подібних планів в американського телеканалу та стримінгового сервісу не було. Ба більше — тоді у проєкт актор привів свою команду. Втім далі обговорення справа не зайшла.

Зазначимо, що серіал "Гра престолів" транслювався з 17 квітня 2011 року по 9 травня 2019-го. Загалом вийшли вісім сезонів та 73 епізоди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США активно працюють над всесвітом "Гри престолів". Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер другого сезону "Гри в кальмара".