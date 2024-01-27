Разоблачение Нацотбора — команда певца YAKTAK заплатила 100 евро польскому артисту

Певец YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: Instagram/yaktak_official

Накануне музыкальный блогер Ваня Рассел обнаружил схожесть композиции LaLaLa певца YAKTAK для Нацотбора на "Евровидение-2024" с треком Varto певицы Many. Впоследствии последний исчез из сети. Теперь же, по информации блогера, иностранный артист также удалил свою композицию с похожим сэмплом по запросу команды YAKTAK.

Об этом Ваня Рассел рассказал в своем расследовании на YouTube.

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Скандал с YAKTAK на Нацотборе

Благодаря приложению распознавания мелодии Shazam Рассел выяснил, что схожий сэмпл с композицией LaLaLa есть в треке Ten Zly польского артиста Winiarz. Блогер написал ему в мессенджере, чтобы узнать, почему молодой зарубежный певец удалил свою композицию, которую также недавно представил.

Выяснилось, что с поляком связались представители команды YAKTAK и попросили удалить трек. Впрочем, отметили, что тот сможет вернуть его на музыкальные платформы в мае. То есть после того, как закончится "Евровидение" в шведском Мальме.

Также менеджмент предложил Winiarz поддержку в продвижении его следующих треков, как YAKTAK, так и KALUSH. Парень согласился и сообщил Расселу — за удаление песни получил 100 евро.

По словам Рассела, его возмутил подход команды YAKTAK к польскому артисту. Ваня утверждает — на поляка давили срочностью удаления трека, информацией об эксклюзивности сэмпла. А сумма компенсации вообще не отвечает реальным требованиям шоу-бизнеса.

"Команда YAKTAK, не подставляйте своего артиста. Если вы платите людям за удаление целых песен, платите не 100 евро. Имейте уважение к людям, которые делали эти песни. Платите уже от 1000 евро, предлагайте нормальные условия", — заявил Рассел.

Решение по YAKTAK

Почти сразу после огласки скандала с треком артистки Many ситуацию прокомментировала представительница "Суспільного Мовлення", глава делегации "Евровидения" от Украины Оксана Скибинская. После консультаций украинского вещателя с Европейским языковым союзом (EBU) заявка YAKTAK была окончательно одобрена на участие в Нацотборе.

Организаторы "Евровидения" заявили, что в случае победы Ярослава Карпука (настоящее имя YAKTAK) примут его трек на конкурс от Украины. Относительно разоблачения информации с польским артистом Winiarz, ни "Суспільне Мовлення", ни YAKTAK ситуацию пока не комментировали.

Что такое сэмпл

Согласно информации портала "МУЗВАР", это отрезок аудиоинформации, вырезанный или записанный из какого-либо имеющегося источника — например, звук акустического музыкального инструмента, звук техногенного или природного происхождения, звук, вырезанный из имеющейся аудиокомпозиции или видеофильма. Сэмплы используются для создания нового звучания или создания узнаваемых элементов композиции.

Эксклюзивные права на сэмпл (или специальные права) — это исключительная форма прав на отрезок аудиоинформации, передаваемая его автором и/или правообладателем. Эксклюзивные права гарантируют невозможность использования третьими лицами в коммерческих целях этого отрезка аудиоинформации, но не запрещают продолжать получать прибыль или другие дивиденды из ранее опубликованных видео или аудиообразований с использованием сэмпла, взятого в лизинг.

Напомним, ранее мы писали, что Румыния отказалась от участия в "Евровидении-2024". Также мы рассказывали, что трек от Jerry Heil и alyona alyona для Нацотбора попал в европейские музыкальные чарты.