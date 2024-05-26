Виктор Павлик показал архивные фото с родной сестрой

Певец Виктор Павлик с сестрой и мамой. Фото: Instagram/ludapavlushkin

Певец Виктор Павлик, недавно перенесший тяжелую операцию на сердце, поздравил родную сестру с днем рождения. Народный артист Украины опубликовал фото из семейного архива.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях 58-летнего Павлика.

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Людмила старше Виктора на пять лет. Женщина не афиширует свое родство с популярным артистом в соцсетях и ведет обычный образ жизни.

"Людочка, поздравляю искренне с днем рождения, желаю всех благ", — лаконично написал Виктор Павлик.

Виктор Павлик с сестрой и родителями. Фото: Instagram/viktorpavlik

Сестра Павлика уехала в Москву в 1994 году на заработки. Там она жила до начала полномасштабной войны. Сейчас Людмила публикует в соцсетях фотографии из Украины. Также она познакомилась с сыном Виктора Павлика, Михаилом, которого родила блогер Екатерина Репяхова. Мальчику скоро исполнится три года.

Виктор Павлик с сестрой и сыном Мишей. Фото: Instagram/ludapavlushkin

"Она очень хороший педагог, имеет два высших образования, работала воспитателем и заведующей детским садом", — рассказал о сестре Виктор Павлик в одном из интервью.

Напомним, ранее мы писали, как Виктор Павлик поздравил старшего сына с 40-летием. Также мы рассказывали, кто из представителей украинского шоу-бизнеса поздравил телеведущую, общественную деятельницу Машу Ефросинину с 45-летием.