Виктор Павлик показал архивные фото с родной сестрой

Виктор Павлик поздравил сестру с именинами и показал архивные фото
Певец Виктор Павлик, недавно перенесший тяжелую операцию на сердце, поздравил родную сестру с днем рождения. Народный артист Украины опубликовал фото из семейного архива.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях 58-летнего Павлика.
Виктор Павлик поздравил сестру
Людмила старше Виктора на пять лет. Женщина не афиширует свое родство с популярным артистом в соцсетях и ведет обычный образ жизни.
"Людочка, поздравляю искренне с днем рождения, желаю всех благ", — лаконично написал Виктор Павлик.
Сестра Павлика уехала в Москву в 1994 году на заработки. Там она жила до начала полномасштабной войны. Сейчас Людмила публикует в соцсетях фотографии из Украины. Также она познакомилась с сыном Виктора Павлика, Михаилом, которого родила блогер Екатерина Репяхова. Мальчику скоро исполнится три года.
"Она очень хороший педагог, имеет два высших образования, работала воспитателем и заведующей детским садом", — рассказал о сестре Виктор Павлик в одном из интервью.
Напомним, ранее мы писали, как Виктор Павлик поздравил старшего сына с 40-летием. Также мы рассказывали, кто из представителей украинского шоу-бизнеса поздравил телеведущую, общественную деятельницу Машу Ефросинину с 45-летием.
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