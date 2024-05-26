Віктор Павлік показав архівні фото з рідною сестрою

Віктор Павлік привітав сестру з іменинами та показав архівні фото
Співак Віктор Павлік, який нещодавно переніс важку операцію на серці, привітав рідну сестру з днем народження. З цієї нагоди народний артист України опублікував фото з сімейного архіву.
Відповідна публікація з’явилась в соцмережах 58-річного Павліка.
Віктор Павлік привітав сестру
Людмила старша за Віктора на п’ять років. Жінка не афішує свою спорідненість із популярним артистом у соцмережах та веде звичайний спосіб життя.
"Людочка, вітаю щиро з днем народження, бажаю всіх благ", — лаконічно написав Віктор Павлік.
Сестра Павліка поїхала до Москви 1994 року на заробітки. Там вона жила до початку повномасштабної війни. Зараз Людмила публікує в соцмережах фотографії з України. Також вона познайомилась з сином Віктора Павліка, Михайлом, якого народила блогерка Катерина Репяхова. Хлопчику незабаром виповниться три роки.
"Вона дуже хороший педагог, має дві вищі освіти, працювала вихователем та завідувачкою дитячого садка", — розповів про сестру Віктор Павлік в одному з інтерв’ю.
Нагадаємо, раніше ми писали, як Віктор Павлік привітав старшого сина з 40-річчям. Також ми розповідали, хто з представників українського шоу-бізнесу привітав телеведучу, громадську діячку Машу Єфросиніну з 45-річчям.
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