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Виктор Павлик впервые после сложной операции на сердце вышел на связь и рассказал о своем состоянии

31 мая 2024 18:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Виктор Павлик признался, как чувствует себя после операции на сердце.
Украинский певец Виктор Павлик. Фото: instagram.com/viktorpavlik/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Виктор Павлик перенес сложную операцию на сердце и более двух суток провел в реанимации. Артист долго откладывал решение проблем со здоровьем, но решился на установку искусственного клапана ради будущего своего маленького сына Миши. Певец вышел на связь с поклонниками и сообщил о том, как чувствует себя после серьезного хирургического вмешательства.

Об этом он рассказал в интервью ЖВЛ.

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Дело в том, что с возрастом сердечный клапан артиста износился и перестал определенным образом выполнять свою функцию. Он долгое время откладывал операцию по установке искусственного клапана, однако пошел на такой шаг из-за двухлетнего сына.

Павлик провел двое суток в реанимации и после того, как пришел в сознание, не мог сказать ни слова.

Певец откровенно признался, что после перенесенной операции у него сильно болит и чешется грудная клетка и поэтому он вынужден употреблять обезболивающие препараты. Врачи на время запретили Павлику управлять транспортными средствами и поднимать любые вещи, которые весят более одного килограмма.

Артист пытается придерживаться предписаний, однако продолжает водить автомобиль. Больше всего музыкант скучает по мотоциклу.

"Сейчас еле стою. Сейчас чешется грудная клетка, потому что все заживает. Грудина болит, очень сильно болит. Спасаюсь обезболивающими. Нельзя даже ездить за рулем автомобиля, хотя я сажусь. Минимум месяц, а лучше два-три мне нельзя ничего поднимать тяжелее одного килограмма. То есть я даже ребенка не могу взять на руки. Все лето нельзя за мотоцикл садиться, а хочется. Вот это беда", — рассказал артист.

Напомним, жене Виктора Павлика провели операцию, чтобы предотвратить появление онкологии. Также несколько месяцев назад Павлик попал в больницу из-за давления.

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