Віктор Павлік зізнався, як почувається після операції на серці —відео

Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/viktorpavlik/

Відомий український співак Віктор Павлік переніс складну операцію на серці та більше двох діб провів у реанімації. Артист довго відкладав вирішення проблем зі здоров'ям, але наважився на встановлення штучного клапана заради майбутнього свого маленького сина Михайлика. Співак вийшов на зв'язок із шанувальниками та повідомив про те, як почувається після серйозного хірургічного втручання.

Про це він розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

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Річ у тім, що з віком сердечний клапан артиста зносився і перестав належним чином виконувати свою функцію. Він довгий час відкладав операцію з встановлення штучного клапана, однак пішов на такий крок через дворічного сина.

Павлік провів дві доби в реанімації й після того, як прийшов у свідомість, не міг сказати ні слова.

Співак відверто зізнався, що після перенесеної операції в нього сильно болить та чешеться грудна клітина і через це він змушений вживати знеболювальні препарати. Лікарі на деякий час заборонили Павліку керувати транспортними засобами та підіймати будь-які речі, які важать більше ніж один кілограм.

Артист намагається дотримуватися приписів, однак продовжує водити авто. Найбільше музикант сумує за мотоциклом.

"Зараз ледве стою. Зараз чешеться грудна клітка, бо все заживає. Грудина болить, дуже сильно болить. Рятуюся знеболювальними. Не можна навіть їздити за кермом автомобіля, хоча я сідаю. Мінімум місяць, а краще два-три мені не можна нічого підіймати важчого за один кілограм. Тобто я навіть дитину не можу взяти на руки. Все літо не можна за мотоцикл сідати, а хочеться. Ось це біда", — розповів артист.

Нагадаємо, дружині Віктора Павліка провели операцію, щоб запобігти появі онкології. Також кілька місяців тому Павлік потрапив до лікарні через тиск.