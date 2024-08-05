Виктория Бекхэм покорила глянец Vogue и дала интервью Николь Кидман

Британская бизнесвумен Виктория Бекхэм. Фото: Instagram/VictoriaBeckham

Бывшая участница группы Spice Girls, британская бизнесвумен Виктория Бекхэм появилась на обложке нового номера австралийского Vogue. Жена Дэвида Бекхэма примерила несколько образов и дала интервью редакции глянца.

Об этом сообщает Vogue.

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Виктория Бекхэм появилась на обложке Vogue

Бизнесвумен, которой весной исполнилось 50 лет, приняла участие в фотосессии Дэна Джексона. Образы помогала собирать известная стилист Кристин Сентенера . Виктория примеряла одежду брендов Prada, Burberry, Rick Owens. Также позировала на камеру и в образах собственной компании Victoria Beckham.

В интервью редакции Виктория рассказала об отношениях с мужем. Что интересно, беседу вела австралийская суперзвезда, актриса Николь Кидман. Оскароносной знаменитости Виктория призналась, что сейчас максимально любит Дэвида, с которым вместе с 1997 года и имеет четырех детей.

"Возможно, я влюблена в него даже больше, чем когда мы только встретились. Мы отмечали 25 лет со дня нашей свадьбы, и я сказала нашим детям: "Я очень люблю вашего отца, поддерживаю его и хочу, чтобы он становился лучшей версией себя. И он делает это для меня". Важно, чтобы дети видели это", — призналась Виктория.

Что касается фотосессии, Виктория Бекхэм позировала в украшениях Tiffany & Co. и Cartier.

Виктория Бекхэм на страницах австралийского Vogue. Фото: Instagram/VictoriaBeckham

Жена Дэвида Бекхэма примеряла множество образов. Фото: Instagram/VictoriaBeckham

Виктория Бекхэм в Vogue Australia. Фото: Instagram/VictoriaBeckham

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилась фотосессия Виктории Бекхэм с электриком, за которого она едва не вышла замуж. Также мы рассказывали, что обнаженная американская певица Мадонна поразила пикантными фото с молодым любовником.