Виктория Бекхэм показала дочь-модницу в изысканном платье
Дочь Бекхэмов, 12-летняя Харпер, позировала вместе со своей мамой Викторией, надев стильное черное макси-платье для празднования Нового года в кругу семьи. Девочка с юных лет демонстрирует отличное чувство моды.
Об этом пишет Daily Mail.
Харпер Бекхэм пошла по стопам своей мамы
Девушка примеряла узкое вечернее платье темного цвета. Ее мама, Виктория, продемонстрировала свою невероятную фигуру в изумрудно-зеленом трикотажном платье за 1450 фунтов стерлингов из собственной коллекции. Харпер также позировала с отцом Дэвидом.
Виктория Бекхэм призналась, что была аутсайдером в школе.
"Я никогда не вписывалась в социальную жизнь. Я помню, как надо мной психологически издевались, физически, буквально толкали. Я всегда говорю моей дочери: "Если ты видишь маленькую девочку, которая сидит одна на детской площадке, такой была твоя мама. Подойди и поговори с той девочкой". Вся моя школьная жизнь была несчастьем, абсолютным несчастьем. Дети могут быть ужасными. Я бы никогда, никогда не позволила моим детям обращаться с кем-то так. Я знаю, что все думают, что их дети ангелы, но мои дети действительно очень хорошие. Это самое главное, не правда ли?", — рассказала Виктория.
Правила в доме Бекхэмов просты: "Упорно работай. Будь хорошим. Будь воспитанным. Важно установить зрительный контакт. Будьте вежливыми, жмите друг другу руки, подобные вещи. Мы оба суровые родители, но не хотим их слишком душить. Я все еще проверяю 12- летнюю дочь Харпер, когда она в постели. Мы все говорим "Я тебя люблю" перед полетом. С той минуты, как ты узнаешь, что беременна, ты начинаешь волноваться".
Напомним, Дэвид Бекхэм устроил дочери отдых под облаками Нью-Йорка.
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