Виктория Бекхэм показала дочь-модницу в изысканном платье

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дочь Бекхэмов, 12-летняя Харпер, позировала вместе со своей мамой Викторией, надев стильное черное макси-платье для празднования Нового года в кругу семьи. Девочка с юных лет демонстрирует отличное чувство моды.

Об этом пишет Daily Mail.

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Девушка примеряла узкое вечернее платье темного цвета. Ее мама, Виктория, продемонстрировала свою невероятную фигуру в изумрудно-зеленом трикотажном платье за 1450 фунтов стерлингов из собственной коллекции. Харпер также позировала с отцом Дэвидом.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм призналась, что была аутсайдером в школе.

"Я никогда не вписывалась в социальную жизнь. Я помню, как надо мной психологически издевались, физически, буквально толкали. Я всегда говорю моей дочери: "Если ты видишь маленькую девочку, которая сидит одна на детской площадке, такой была твоя мама. Подойди и поговори с той девочкой". Вся моя школьная жизнь была несчастьем, абсолютным несчастьем. Дети могут быть ужасными. Я бы никогда, никогда не позволила моим детям обращаться с кем-то так. Я знаю, что все думают, что их дети ангелы, но мои дети действительно очень хорошие. Это самое главное, не правда ли?", — рассказала Виктория.

Правила в доме Бекхэмов просты: "Упорно работай. Будь хорошим. Будь воспитанным. Важно установить зрительный контакт. Будьте вежливыми, жмите друг другу руки, подобные вещи. Мы оба суровые родители, но не хотим их слишком душить. Я все еще проверяю 12- летнюю дочь Харпер, когда она в постели. Мы все говорим "Я тебя люблю" перед полетом. С той минуты, как ты узнаешь, что беременна, ты начинаешь волноваться".

Напомним, Дэвид Бекхэм устроил дочери отдых под облаками Нью-Йорка.

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