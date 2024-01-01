Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Виктория Бекхэм показала, как с детьми и мужем встретила 2024 год arrow

Виктория Бекхэм показала, как с детьми и мужем встретила 2024 год

1 января 2024 23:15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Виктория Бекхэм показала, как с детьми и мужем встретила 2024 год
Бизнесвумен Виктория Бекхэм с Санта-Клаусом. Фото: Instagram/victoriabeckham
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Экс-участница группы Spice Girls, бизнесвумен Виктория Бекхэм встретила новый год в кругу семьи. Компанию ей составили двое сыновей, дочь и муж Дэвид Бекхэм. 2024 год звездная семейка праздновала дома, в столице Великобритании, Лондоне.

Подходящие фото появились в Instagram Виктории Бекхэм.

Читайте также:

Семья Бекхэмов встретила 2024 год

Для празднования нового года 49-летняя модельер Виктория выбрала изумрудно-зеленое трикотажное платье за 1450 фунтов стерлингов из коллекции собственного бренда. В то же время Дэвид позировал в темно-синем костюме и соответствующем галстуке, который он сочетал с нарядной белой рубашкой и парой коричневых туфель.

Компанию звездной парочке составили сыновья Ромео (21 год), Круз (18 лет) и дочь Харпер (12 лет). За праздничным столом была и девушка Ромео, модель Мия Риган. Старший сын Дэвида и Виктории, 24-летний Бруклин провел новогоднюю ночь со своей супругой Николой Пельц во Флориде (США).

Круз, Ромео Бекхэмы и Мия Риган. Фото: Instagram/victoriabeckham
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: Instagram/victoriabeckham

Для Круза это празднование стало особенным — впервые в семейном кругу он смог официально выпить алкогольные напитки, достигнув соответствующего возраста. Он не мог сдержать своей радости, когда поднял бокал за отца, прежде чем поговорить с братом и несколькими друзьями. Круз выбрал модный стиль с затемненными очками и подтяжками.

Круз Бекхэм наслаждается компанией отца и брата Ромео. Фото: Instagram/victoriabeckham

Напомним, ранее мы писали, Виктория Бекхэм показала идеальную семью и необычный подарок мужу. Также мы рассказывали, что Виктория Бекхэм засветила пикантное фото мужчины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме