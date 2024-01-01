Виктория Бекхэм показала, как с детьми и мужем встретила 2024 год

Бизнесвумен Виктория Бекхэм с Санта-Клаусом. Фото: Instagram/victoriabeckham

Экс-участница группы Spice Girls, бизнесвумен Виктория Бекхэм встретила новый год в кругу семьи. Компанию ей составили двое сыновей, дочь и муж Дэвид Бекхэм. 2024 год звездная семейка праздновала дома, в столице Великобритании, Лондоне.

Подходящие фото появились в Instagram Виктории Бекхэм.

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Для празднования нового года 49-летняя модельер Виктория выбрала изумрудно-зеленое трикотажное платье за 1450 фунтов стерлингов из коллекции собственного бренда. В то же время Дэвид позировал в темно-синем костюме и соответствующем галстуке, который он сочетал с нарядной белой рубашкой и парой коричневых туфель.

Компанию звездной парочке составили сыновья Ромео (21 год), Круз (18 лет) и дочь Харпер (12 лет). За праздничным столом была и девушка Ромео, модель Мия Риган. Старший сын Дэвида и Виктории, 24-летний Бруклин провел новогоднюю ночь со своей супругой Николой Пельц во Флориде (США).

Круз, Ромео Бекхэмы и Мия Риган. Фото: Instagram/victoriabeckham

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер. Фото: Instagram/victoriabeckham

Для Круза это празднование стало особенным — впервые в семейном кругу он смог официально выпить алкогольные напитки, достигнув соответствующего возраста. Он не мог сдержать своей радости, когда поднял бокал за отца, прежде чем поговорить с братом и несколькими друзьями. Круз выбрал модный стиль с затемненными очками и подтяжками.

Круз Бекхэм наслаждается компанией отца и брата Ромео. Фото: Instagram/victoriabeckham

Напомним, ранее мы писали, Виктория Бекхэм показала идеальную семью и необычный подарок мужу. Также мы рассказывали, что Виктория Бекхэм засветила пикантное фото мужчины.