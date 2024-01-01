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Вікторія Бекхем показала, як з дітьми та чоловіком зустріла 2024 рік

1 січня 2024 23:15
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Стас Кожушко
Редактор
Вікторія Бекхем показала, як з дітьми та чоловіком зустріла 2024 рік
Бізнесвумен Вікторія Бекхем з Санта-Клаусом. Фото: Instagram/victoriabeckham
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ексучасниця гурту Spice Girls, бізнесвумен Вікторія Бекхем зустріла новий рік в родинному колі.  Компанію їй склали двоє синів, донька та чоловік Девід Бекхем. 2024 рік зіркова сімейка святкувала вдома, в столиці Великої Британії, Лондоні.

Відповідні фото з’явились в Instagram Вікторії Бекхем.

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Для святкування нового року 49-річна модельєрка Вікторія обрала смарагдово-зелену трикотажну сукню за 1450 фунтів стерлінгів із колекції власного бренду. Водночас Девід позував в темно-синьому костюмі та відповідній краватці, які він поєднував з ошатною білою сорочкою та парою коричневих туфель.

Компанію зірковій парочці склали сини Ромео (21 рік), Круз (18 років) і донька Гарпер (12 років). За святковим столом  була й дівчина Ромео, модель Мія Ріган. Старший син Девіда та Вікторії, 24-річний Бруклін провів новорічну ніч зі своєю дружиною Ніколою Пельц у Флориді (США).

Круз, Ромео Бекхеми та Мія Ріган. Фото: Instagram/victoriabeckham
Девід Бекхем з донькою Гарпер. Фото: Instagram/victoriabeckham

Для Круза це святкування стало особливим — вперше в родинному колі він зміг офіційно випити алкогольні напої, бо досяг відповідного віку. Він не міг стримати своєї радості, коли підняв келих за батька, перш ніж поговорити з братом і кількома друзями. Круз обрав модний стиль із затемненими окулярами та підтяжками.

Круз Бекхем насолоджується компанією батька та брата Ромео. Фото: Instagram/victoriabeckham

Нагадаємо, раніше ми писали, Вікторія Бекхем показала ідеальну родину та незвичний подарунок чоловіку. Також ми розповідали, що Вікторія Бекхем засвітила пікантне фото чоловіка.

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