Вікторія Бекхем показала, як з дітьми та чоловіком зустріла 2024 рік
Ексучасниця гурту Spice Girls, бізнесвумен Вікторія Бекхем зустріла новий рік в родинному колі. Компанію їй склали двоє синів, донька та чоловік Девід Бекхем. 2024 рік зіркова сімейка святкувала вдома, в столиці Великої Британії, Лондоні.
Відповідні фото з’явились в Instagram Вікторії Бекхем.
Родина Бекхемів зустріла 2024 рік
Для святкування нового року 49-річна модельєрка Вікторія обрала смарагдово-зелену трикотажну сукню за 1450 фунтів стерлінгів із колекції власного бренду. Водночас Девід позував в темно-синьому костюмі та відповідній краватці, які він поєднував з ошатною білою сорочкою та парою коричневих туфель.
Компанію зірковій парочці склали сини Ромео (21 рік), Круз (18 років) і донька Гарпер (12 років). За святковим столом була й дівчина Ромео, модель Мія Ріган. Старший син Девіда та Вікторії, 24-річний Бруклін провів новорічну ніч зі своєю дружиною Ніколою Пельц у Флориді (США).
Для Круза це святкування стало особливим — вперше в родинному колі він зміг офіційно випити алкогольні напої, бо досяг відповідного віку. Він не міг стримати своєї радості, коли підняв келих за батька, перш ніж поговорити з братом і кількома друзями. Круз обрав модний стиль із затемненими окулярами та підтяжками.
Нагадаємо, раніше ми писали, Вікторія Бекхем показала ідеальну родину та незвичний подарунок чоловіку. Також ми розповідали, що Вікторія Бекхем засвітила пікантне фото чоловіка.
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