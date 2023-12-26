Виктория Бекхэм показала идеальную семью и необычный подарок мужчине

Виктория Бекхэм показала идеальную семью и необычный подарок мужу
Дэвид и Виктория Бекхэм показали семейное фото по случаю праздника. Пара вспомнила теплые моменты в кругу родных.
Фотографии звезды опубликовали в своих социальных сетях.
Семейный отдых Бекхэмов
Виктория Бекхэм развеселила фолловеров забавным видео рождественского подарка мужу. Пара сняла ролик возле курятника.
"Что ты получил на Рождество, Дэвид?" — спросила жена спортсмена, снимая, как он в шапке Санты кормит кур в курятнике.
"Курей и петушка", — ответил Бекхэм.
Бывший спортсмен показал фото с отдыха на Багамах вместе с Викторией, сыновьями Крузом, Бруклином с женой Николой Пельц, Крузом, Ромео и дочерью Харпер.
"С Рождеством Христовым мою удивительную семью, я очень благодарен за все, что они для меня делают, люблю вас всех", — написал под фотографиями Дэвид, перечислив всех родных.
Виктория Бекхэм наконец-то помирилась с невесткой Николой после того, как они забыли свою вражду, о которой сообщалось после свадьбы девушки.
Напомним, Дэвид Бекхэм устроил дочери отдых под облаками Нью-Йорка.
Ранее Виктория Бекхэм в сетчатых колготках снялась в грациозной фотосессии.
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