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Виктория Бекхэм показала идеальную семью и необычный подарок мужу

26 декабря 2023 12:46
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Виктория Бекхэм показала идеальную семью и необычный подарок мужчине
Виктория Бекхэм с семьей. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дэвид и Виктория Бекхэм показали семейное фото по случаю праздника. Пара вспомнила теплые моменты в кругу родных.

Фотографии звезды опубликовали в своих социальных сетях.

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Виктория Бекхэм развеселила фолловеров забавным видео рождественского подарка мужу. Пара сняла ролик возле курятника.

 

"Что ты получил на Рождество, Дэвид?" — спросила жена спортсмена, снимая, как он в шапке Санты кормит кур в курятнике.

"Курей и петушка", — ответил Бекхэм.

Бывший спортсмен показал фото с отдыха на Багамах вместе с Викторией, сыновьями Крузом, Бруклином с женой Николой Пельц, Крузом, Ромео и дочерью Харпер.

 

Виктория Бекхэм с семьей. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм с мужем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория Бекхэм с семьей. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм с семьей. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дэвид Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Семья Бекхэмов. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Семья Бекхэмов. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

"С Рождеством Христовым мою удивительную семью, я очень благодарен за все, что они для меня делают, люблю вас всех", — написал под фотографиями Дэвид, перечислив всех родных.

Виктория Бекхэм наконец-то помирилась с невесткой Николой после того, как они забыли свою вражду, о которой сообщалось после свадьбы девушки.

Напомним, Дэвид Бекхэм устроил дочери отдых под облаками Нью-Йорка.

Ранее Виктория Бекхэм в сетчатых колготках снялась в грациозной фотосессии.

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