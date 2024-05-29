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Виктория Бекхэм похвасталась стальным прессом на обложке глянца

29 мая 2024 13:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Виктория Бекхэм похвасталась стальным прессом на обложке глянца
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: graziadaily.co.uk
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнер Виктория Бекхэм стала героиней нового номера журнала Grazia. В интервью изданию она заявила, что после 50-летия не намерена беспокоиться о том, как она выглядит.

Об этом пишет Grazia.

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По словам Виктории, раньше она так переживала из-за внешности, что "не могла спокойно отдыхать на пляже с детьми", но теперь это все в прошлом.

 

Дизайнер Виктория Бекхэм
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: graziadaily.co.uk

 

Дизайнер Виктория Бекхэм в фотосессии
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: graziadaily.co.uk

 

"Я не хочу сказать, что жалуюсь, но в прошлом было время, когда я не чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы сидеть на пляже и смотреть, как играют мои дети", — рассказала звезда.

Виктория Бекхэм всегда много времени уделяла своей фигуре и сидела на жесткой диете.

 

Дизайнер Виктория Бекхэм обнажила пресс
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: graziadaily.co.uk

 

"Я очень дисциплинирована в том, что касается моей диеты, тренировок, работы над собой", — рассказала она.

Ее супруг Дэвид Бекхэм, любящий готовить и угощать своих близких вкусной едой, сетовал на то, что уже много лет его жена ест только приготовленную на пару рыбу.

По словам Виктории, она может позволить себе вино.

"Я люблю выпить, и я не собираюсь быть одной из тех, кто говорит: "Ах, в бокале вина слишком много калорий". Как бы то ни было, а жизнь слишком коротка. Давайте приятно проведем время", — делится звезда.

 

Дизайнер Виктория Бекхэм
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: graziadaily.co.uk

 

Еще в прошлом году Виктория в одном из интервью говорила, что научилась принимать себя.

"Я оглядываюсь назад, смотрю на фотографии, сделанные, когда я была в Spice Girls, и думаю, что мне не нравится там мой макияж, не нравится наряд. Мне кажется, что это свойственно многим из нас. Нет, конечно, я никогда не думала о себе, что выгляжу ужасно, но также у меня не было мыслей: "Боже, как бы я хотела снова быть такой". Старение всегда было чем-то значимым для меня", — поделилась Бекхэм.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли устроила фотосессию в Париже. А раньше Зендея снялась для модного глянца.

Виктория Бекхэм
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