Виктория Бекхэм похвасталась стройными ножками в минишортах

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: ft.com

Виктория Бекхэм снялась в фэшн-съемке для журнала Financial Times HTSI. Бывшая Spice Girl была выбрана звездой обложки еженедельного приложения о стиле жизни. Тема интервью — империя моды и красоты VB, в прошлом году получившая прибыль после ряда финансовых неудач.

Об этом пишет Daily Mail.

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49-летняя Виктория в фотосессии примеряла объемный свитер и ботинки-броги, а также комбинизон с мини-шортами. Снимки сделаны фотографом Натаниелем Голдбергом.

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: ft.com

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: ft.com

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: ft.com

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: ft.com

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: ft.com

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: ft.com

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: ft.com

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: ft.com

"Как приятно говорить обо всем, что касается моды и красоты Виктории Бекхэм! Я так горжусь тем, где чего мы достигли сегодня..." — подписала фото Бекхэм.

В октябре дизайнер рассказала Vogue France, что ее одноименный бренд наконец-то принес прибыль примерно через 15 лет после запуска.

"Это только начало. У меня много амбиций, и я упорно работаю, чтобы достичь своих целей. Я никогда не жду, пока что-то просто упадет мне на колени. Это такое волнующее время. В этом году мы получили прибыль! Это требует времени, особенно для независимого бренда. Мой парфюм мне принадлежит. Теперь, когда я заложила фундамент, можно начинать настоящую работу", — рассказала звезда.

Роскошный модный бизнес расширился на Европу и Ближний Восток, а годовые отчеты свидетельствуют о том, что бренд также расширялся на новые продукты, запустив кожаные изделия и линейку VB Body.

Напомним, Виктория Бекхэм показала идеальную семью и необычный подарок супругу.

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