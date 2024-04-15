Виктория Бекхэм похвасталась своим полуголным супругом

Дизайнер Виктория Бекхэм с супругом Дэвидом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм побаловала поклонников снимком своего мужа Дэвида без рубашки. Фото она сделала, когда наслаждалась тренировкой в спортзале.

Соответствующий пост появился в социальной сети звезды.

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Виктория сфотографировала 48-летнего Дэвида, демонстрировавшего свой татуированный торс в шортах. Сидя на скамейке в их домашнем тренажерном зале, спортсмен надел бейсболку и улыбался.

Спортсмен Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"Субботная утренняя тренировка с этим подтянутым парнем! Не благодарите!!! Целую", — написала Виктория.

Бекхэм также поделилась фото, на котором надела черный спортивный бюстгальтер и леггинсы в тон. Звезда тоже показала свою сломанную ногу.

В День Святого Валентина Бекхэм получила перелом ноги после того, как упала во время тренировки, поэтому теперь вынуждена носить медицинский ботинок и пользоваться костылями. Супруг звезды даже подарил ей специальный самокат.

Напомним, Дэвид Бекхэм порадовал супругу оригинальным сюрпризом. А Виктория Бекхэм показала спортивную тренировку после травмы.