Виктория Бекхэм в сетчатых колготках снялась в грациозной фотосессии

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/allure/

Дизайнер Виктория Бекхэм снялась для глянца Allure Magazine. Жена Дэвида Бекхэма рассказала об издевательствах в школе, секрете воспитания детей и правилах, царящих в ее доме.

Фото со съемки Бекхэм показала в своем Instagram.

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На снимках Виктория позирует в платье собственного бренда и сетчатых колготках. По словам Бекхэа, ей всегда приходилось очень много работать. Даже в школе, чтобы получить оценки ниже среднего.

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/allure/

"Когда я танцевала и пела, мне приходилось очень много работать, чтобы быть хорошей, но я никогда не была достаточно хороша. Люди говорили: "Ты не умеешь петь". Я могу шутить по этому поводу лучше всех. Я имею в виду, очевидно, я могла бы немного петь. Но мне всегда приходилось очень много работать, чтобы во что бы то ни стало добиться успеха. Вот почему Spice Girls были популярны: отдельно мы были аутсайдерами, но вместе мы работали", — комментирует Бекхэм.

Виктория говорит, что в макияже делает упор на глаза.

"Я одержима бровями — мой муж никогда не видел меня без ухоженных бровей. Макияж — это мое. Наверное, единственное, в чем я была хороша в школе, это искусство. Я никогда не рассказывала свою историю о том, что была аутсайдером в школе. Я никогда не вписывалась в социальную жизнь. Я помню, как надо мной психологически издевались, физически, буквально толкали. Я всегда говорю моей дочери: "Если ты видишь маленькую девочку, которая сидит одиноко на детской площадке, такой была твоя мама. Подойди и поговори с той девочкой". Вся моя школьная жизнь была несчастьем, абсолютным несчастьем. Дети могут быть ужасающими. Я бы никогда, никогда не позволила моим детям обращаться с кем-то так. Я знаю, что все думают, что их дети ангелы, но мои дети действительно очень хорошие. Это самое главное, не правда ли?", — рассказала Виктория.

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/allure/

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/allure/

Знаменитость убеждена, что трудность наделила ее жесткой "кожей". Она была готова к будущему.

"Я никогда не говорю об этом, потому что у нас была британская таблоидная культура. Это может быть...сложно, скажем так. Было время, из-за внимания и папарацци я чувствовал себя слишком застенчивой, чтобы сидеть на пляже с детьми. Мои дети очень креативные, спортивные, все очень добрые, имеют хорошее чувство юмора. И все они очень скромные — они действительно таковы", — рассказала Виктория.

Правила в доме Бекхэмов просты: "Упорно работай. Будь добрым. Будь воспитанным. Важно установить зрительный контакт. Будьте вежливыми, жмите друг другу руки, подобные вещи. Мы оба суровые родители, но не хотим их слишком душить. Я все еще проверяю 12- летнюю дочь Харпер, когда она в постели. Мы все говорим "Я тебя люблю" перед полетом. С той минуты, как ты узнаешь, что беременна, ты волнуешься".

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