Виктория Бекхэм рассказала о секрете длительного брака.

Дизайнер Виктория Бекхэм с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер и бывшая участница музыкальной группы Spice girls Виктория Бекхэм рассказала, что держит их супружескую жизнь. Звезда призналась, что строить доверительные и счастливые отношения ей помогает чувство юмора.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дизайнер одежды и бывшая певица уже более 25 лет замужем за 48-летним бывшим знаменитым футболистом Дэвидом Бекхэмом. Звезда решила снова приоткрыть завесу над их личной жизнью после того, как вышла документальная лента "BECKHAM" на Netflix.

Она рассказала о том, что любимый является для нее вдохновением, а основа, которая держит их брак — это искренний смех и время проведенное вместе.

"Мой муж — мой вдохновитель. Похожи ли мы на пару из документального фильма Netflix? Да. Мы любим развлекаться, общаться, танцевать, выпивать. И смеяться друг над другом. Это то, что нужно для счастья. Я очень верю в смех, семью и дружбу. Я понимаю, что мы стали образцом. Людям нравится видеть отношения, которые длятся долгое время", — поделилась Бекхэм.

Шоу "BECKHAM"

В октябре прошлого года вышел документальный сериал от Netflix об одном из самых известных футболистов всех времен Дэвиде Бекхэме. Он состоит из четырех серий и рассказывает о пути капитана сборной Англии "Манчестер Юнайтед". Его жена Виктория Бекхэм поддерживала его еще с тех времен, когда его имя не было никому известно.

Эпизоды документальной ленты показывают интервью с его семьей, друзьями, товарищами по команде и даже некоторыми папарацци, которые построили карьеру на преследовании каждого шага Бекхэмов.

Напомним, Дэвид Бекхэм порадовал жену оригинальным сюрпризом. А Виктория Бекхэм показала спортивную тренировку после травмы.