Уильяма не приглашена — принц Гарри во второй раз встретится с больным отцом

Принц Гарри. Фото: Reuters

На следующей неделе принц Гарри собирается встретиться со своим отцом королем Чарльзом второй раз после того, как тому поставили диагноз рак. Герцог Сассекский будет на церемонии в соборе Святого Павла, посвященной 10-летию Игор Непокоренных.

Об этом пишет Daily Mail.

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Через несколько дней после того, как королю поставили диагноз, он с Гарри разговаривал около получаса. Сообщается, что 39-летний Гарри "очень хочет" увидеть отца во время своей поездки в Лондон и, как говорится, "поддерживал регулярный контакт" с 75-летним Чарльзом, когда тот объявил, что болен раком.

Король Чарльз. Фото: Reuters

После того как Чарльз недавно объявил, что он возобновляет исполнение своих государственных обязанностей, король собирается посетить первую в этом году садовую вечеринку в Букингемском дворце, начиная с 16:00 в среду. Ожидается, что вечеринка в саду и церемония Игр Непокоренных завершатся около 18:00, что позволит двоим встретиться лично впервые с февраля. Источник рассказал, что хотя Гарри обычно далеко от своего отца в Калифорнии, это будет "счастливое стечение обстоятельств".

"Очевидно, что он очень хочет увидеть своего отца, пока тот продолжает поправляться, и большинство людей ожидает еще одного воссоединения на следующей неделе", — добавил источник.

Однако на такой встрече, вероятно, не будет присутствовать принц Уильям. В четверг Уильям, скорее всего, будет далеко от Лондона, в пятницу у него есть мероприятие в Корнуолле и на островах Силли. Не ожидается, что Меган будет с Гарри в соборе Святого Павла.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Другой источник сообщил Mirror, что герцог Сассекский "поддерживал регулярный контакт со своим отцом" и "не скрывал своего желания увидеть его, когда сможет".

Источник добавил, что Гарри "особо волновался" за своего отца и надеется, что он поправится. Королевские источники сообщили, что король Чарльз хочет увидеть своего сына.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 13-ю годовщину брака. А британская герцогиня неожиданно сменила гражданство.