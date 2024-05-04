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Уильяма не пригласили — принц Гарри во второй раз встретится с больным отцом

4 мая 2024 11:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Уильяма не приглашена — принц Гарри во второй раз встретится с больным отцом
Принц Гарри. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

На следующей неделе принц Гарри собирается встретиться со своим отцом королем Чарльзом второй раз после того, как тому поставили диагноз рак. Герцог Сассекский будет на церемонии в соборе Святого Павла, посвященной 10-летию Игор Непокоренных.

Об этом пишет Daily Mail.

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Через несколько дней после того, как королю поставили диагноз, он с Гарри разговаривал около получаса. Сообщается, что 39-летний Гарри "очень хочет" увидеть отца во время своей поездки в Лондон и, как говорится, "поддерживал регулярный контакт" с 75-летним Чарльзом, когда тот объявил, что болен раком.

 

Король Чарльз. Фото: Reuters
Король Чарльз. Фото: Reuters

После того как Чарльз недавно объявил, что он возобновляет исполнение своих государственных обязанностей, король собирается посетить первую в этом году садовую вечеринку в Букингемском дворце, начиная с 16:00 в среду. Ожидается, что вечеринка в саду и церемония Игр Непокоренных завершатся около 18:00, что позволит двоим встретиться лично впервые с февраля. Источник рассказал, что хотя Гарри обычно далеко от своего отца в Калифорнии, это будет "счастливое стечение обстоятельств".

"Очевидно, что он очень хочет увидеть своего отца, пока тот продолжает поправляться, и большинство людей ожидает еще одного воссоединения на следующей неделе", — добавил источник.

Однако на такой встрече, вероятно, не будет присутствовать принц Уильям. В четверг Уильям, скорее всего, будет далеко от Лондона, в пятницу у него есть мероприятие в Корнуолле и на островах Силли. Не ожидается, что Меган будет с Гарри в соборе Святого Павла.

 

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Другой источник сообщил Mirror, что герцог Сассекский "поддерживал регулярный контакт со своим отцом" и "не скрывал своего желания увидеть его, когда сможет".

Источник добавил, что Гарри "особо волновался" за своего отца и надеется, что он поправится. Королевские источники сообщили, что король Чарльз хочет увидеть своего сына.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 13-ю годовщину брака. А британская герцогиня неожиданно сменила гражданство.

Великобритания
принц Гарри
принц Уильям
король Чарльз ІІІ

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