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Свободна от мужа и социальных сетей — Бритни Спирс в третий раз развелась

2 мая 2024 13:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Свободна от мужчины и социальных сетей — Бритни Спирс в третий раз развелась
Певица Бритни Спирс с бывшим супругом Сэмом Асгари. Фото: instagram.com/coconutflavorchic/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская певица Бритни Спирс официально урегулировала развод с бывшим супругом Сэмом Асгари. О разводе после года в браке пара объявила прошлым летом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Супруги должны были решить вопрос о деньгах: в результате Сэм Асгари и его адвокат не стали обжаловать брачный контракт, согласно которому Бритни сама распоряжается своим состоянием в размере 60 млн долларов. Развод пары ранее вызвал множество скандалов: как сообщали инсайдеры, расторгнуть брак решил Асгари после измены Бритни Спирс с судимым домработником, а также постоянных скандалов и рукоприкладства с ее стороны.

 

Накануне Бритни Спирс также снова удалила свой инстаграмм, чем испугала поклонников: фанаты певицы на фоне ее поведения постоянно подозревают, что их кумир не в порядке. К тому же после развода ее начали замечать в компании разных мужчин, а в инстаграмме она публикует видео, в которых танцует обнаженной. Сама Бритни плохо относится к попыткам поклонников узнать, как у нее дела, и требует не лезть в ее частную жизнь.

Инсайдеры утверждают, что с певицей все хорошо, просто она решила отдохнуть на фоне судебных процессов. Он также опроверг слухи о том, что она активно тратит свои деньги и близка к банкротству.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Никто не переживант за Бритни, и она далека от обанкротиться. Но ей нужно ограничить полеты на частных самолетах", — утверждает источник.

Напомним, американский певец Джастин Тимберлейк шокировал реакцией на извинения Бритни Спирс. А ранее эксперт рассказал, сколько Бритни Спирс может заработать за откровенные фото на сайте для взрослых.

Бритни Спирс
Звездный развод
зарубежные звезды
Сэм Асгари

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