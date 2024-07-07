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Он с кольцом, она с его браслетом — действительно ли расстаются Бен Аффлек и Джей Ло

7 июля 2024 12:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес продолжают носить памятные украшения.
Звездные супруги Бен Аффлек и Джей Ло. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес переживают тяжелый период в отношениях. Ходят слухи, что они уже окончательно развелись, однако папарацци заметили обручальное кольцо на руке мужчины и символический браслет на артистке.

Об этом пишет Page Six.

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Фотографы подловили Бен Аффлека, когда он прогулялся со своей 15-летней дочерью Серафиной. У него на руке было кольцо и он выглядел счастливым.

Бен Аффлек с его дочерью Серафиной. Фото: TheImageDirect.com
Бен Аффлек с его дочерью Серафиной. Фото: TheImageDirect.com
Бен Аффлек продолжает носить обручальное кольцо. Фото: TheImageDirect.com
Бен Аффлек продолжает носить обручальное кольцо. Фото: TheImageDirect.com

Дженнифер Лопес заметили с символическим браслетом на руке. У него была подвеска с буквой "В", которая вероятно символизирует инициалы ее мужа Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес в браслете с буквой "В". Фото: Elder Ordonez
Дженнифер Лопес в браслете с буквой "В". Фото: Elder Ordonez
Дженнифер Лопес скучает по Бену Аффлеку. Фото: Elder Ordonez
Дженнифер Лопес скучает по Бену Аффлеку. Фото: Elder Ordonez

Уже несколько месяцев сплетничают о разрыве между звездами, однако они периодически снова надевают обручальные кольца, появляются вместе на публике, впрочем, живут отдельно.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек переживают кризис в браке и предположительно на стадии развода. Мама певицы уже отреагировала на эти новости и дала совет по ситуации. Также сначала Бена в этой ситуации поддерживала бывшая, однако ей это надоело. Супруги решили продать общее имение и выставили на аукцион ценные вещи.

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