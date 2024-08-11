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Винник после лет тишины заинтриговал новостью о возвращении на сцену

11 августа 2024 12:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Винник впервые за три года представит новый трек
Украинский певец Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Олег Винник впервые за долгое время сообщил поклонникам радостную новость. Артист представит новую композицию ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщила глава официального фан-клуба артиста Валерия Барон на своей странице в Facebook.

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Барон анонсировала поклонникам новую песню артиста ко Дню Независимости Украины, 23 августа. Композиция написана на украинском языке и называется "Мої люди". За несколько лет проживания в Германии Винник кардинально изменился. Артист похудел и отрастил натуральные волосы. Певец больше не яркий блондин.

"23 августа на всех платформах ОЛЕГ ВИННИК с Премьерой песни "Мои Люди"! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и для всех нас от нашего Маэстро!", — говорится в сообщении.

Винник выпустит новый трек
Афиша Олега Винника. Фото: facebook.com/baron.valeriia/

Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А также известная телеведущая высказалась по поводу выезда артиста за пределы Украины.

Олег Винник украинские звезды песня война в Украине творчество

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