Винник впервые за три года представит новый трек

Винник после лет тишины заинтриговал новостью о возвращении на сцену
Известный украинский певец Олег Винник впервые за долгое время сообщил поклонникам радостную новость. Артист представит новую композицию ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщила глава официального фан-клуба артиста Валерия Барон на своей странице в Facebook.
Олег Винник прервал творческую паузу
Барон анонсировала поклонникам новую песню артиста ко Дню Независимости Украины, 23 августа. Композиция написана на украинском языке и называется "Мої люди". За несколько лет проживания в Германии Винник кардинально изменился. Артист похудел и отрастил натуральные волосы. Певец больше не яркий блондин.
"23 августа на всех платформах ОЛЕГ ВИННИК с Премьерой песни "Мои Люди"! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и для всех нас от нашего Маэстро!", — говорится в сообщении.
Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А также известная телеведущая высказалась по поводу выезда артиста за пределы Украины.
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