Винник впервые за три года представит новый трек

Украинский певец Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/

Известный украинский певец Олег Винник впервые за долгое время сообщил поклонникам радостную новость. Артист представит новую композицию ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщила глава официального фан-клуба артиста Валерия Барон на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Олег Винник прервал творческую паузу

Барон анонсировала поклонникам новую песню артиста ко Дню Независимости Украины, 23 августа. Композиция написана на украинском языке и называется "Мої люди". За несколько лет проживания в Германии Винник кардинально изменился. Артист похудел и отрастил натуральные волосы. Певец больше не яркий блондин.

"23 августа на всех платформах ОЛЕГ ВИННИК с Премьерой песни "Мои Люди"! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и для всех нас от нашего Маэстро!", — говорится в сообщении.

Афиша Олега Винника. Фото: facebook.com/baron.valeriia/

Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А также известная телеведущая высказалась по поводу выезда артиста за пределы Украины.