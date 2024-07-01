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Сделали свой выбор — известная телеведущая высказалась о выезде из Украины Винника и Ямы

1 июля 2024 10:36
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Неля Шовкопляс о Владе Яме и Олеге Виннике — ведущая прокомментировала выезд беглых звезд
Украинская телеведущая Неля Шовкопляс. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс высказалась об украинских артистах Владе Яме и Олеге Виннике, которые в начале войны выехали за границу. По ее мнению, украинцев и их музыкальные предпочтения очень изменило полномасштабное вторжение РФ.

Об этом она рассказала в программе "Що ти Київ?" на Люкс ФМ.

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Неля Шовкопляс о Владе Яме и Олеге Виннике

По мнению телеведущей, сейчас украинцы и их музыкальный вкус очень изменились. Шовкопляс уверена, что певцам Владу Яме и Олегу Виннику уже никогда не удастся вернуть себе ту популярность, которая у них была до войны в Украине.

"Если брать Олега Винника, то у него свое фан-сообщество очень мощное. Я не думаю, что они стали его любить меньше, а возможно, для них также что-то переформатировалось. Мы не знаем точно, он действительно уехал из-за болезни, или что-то другое, но это его выбор. Последствия этого выбора будут уже известны после войны. Мне кажется, что Яма и Винник в какой-то степени потеряли себя. Да, у них останется какая-то своя аудитория, которая была благосклонна, но это уже не тот уровень популярности, вовлеченности в шоу-бизнесе, который был до начала полномасштабного вторжения", — объяснила она.

Сделали свой выбор — известная телеведущая высказалась о выезде из Украины Винника и Ямы - фото 1
Украинская телеведущая Неля Шовкопляс. Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas/

Ведущая добавила, что сейчас появилось много молодых артистов, которые заслуживают внимания. Она уверена, что тяжелые обстоятельства изменили правила шоу-бизнеса, что позволило открыться талантливым украинцам.

"Просто люди сделали свой выбор и за него будут отвечать, когда все закончится. С одной стороны, это страшно, что из-за войны такие изменения начались в нашем обществе, а с другой, я, например, очень рад, что родилась новая плеяда молодых артистов. Теперь они не должны играть по тем старым правилам, когда только кучка звезд имела доступ к шоубизнесовому олимпу. Сейчас все по-другому. Смотрю на KOlA, YAKTAK, других молодых артистов, и у меня просто сердце радуется и душа радуется, потому что они этого достойны", — рассказала ведущая "Сніданку з 1+1".

Напомним, ранее мы писали, что певица KOLA пожаловалась на атаку ее нового клипа ботами. Также мы рассказывали, что Камалия неожиданно провела ревизию туалетов в Великобритании.

Влад Яма Олег Винник телевидение украинские звезды интервью "Сніданок з 1+1"

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