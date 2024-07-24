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Винницкая призналась, обижается ли на Меладзе, который был против ее сольной карьеры

24 июля 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Алена Винницкая обижается на Константина Меладзе — сольная карьера экс-солистки ВИА Гры
Украинская певица Алена Винницкая на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинская певица Алена Винницкая, которая исчезла с публики на два года, дала первое интервью Славе Демину. В нем известная артистка призналась, обижается ли на бывшего мужа Веры Брежневой Константина Меладзе, который когда-то был ее продюсером.

Об этом Алена Винницкая рассказала в интервью Славе Демину в YouTube.

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Известная украинская певица заявила, что Константин Меладзе, который когда-то продюсировал группу "ВИА Гра", очень некрасиво себя повел. Более того, Алена даже не хочет с ним разговаривать на эту тему, заявив, что он сам должен позвонить и извиниться.

Слава Демин подчеркнул, что речь идет о том, что Меладзе в свое время не хотел, чтобы Алена Винницкая начинала сольную карьеру.

"Осталась обида за то, что он не очень красиво себя повел... Конечно, оно уже отошло, не хочется вспоминать, но где-то такая маленькая обида. Если мы говорим о случае с Меладзе, то я считаю, что нецелесообразно начинать даже этот разговор. Я считаю, что человек сам должен дойти до чего-то, просто позвонить и сказать: "Я бы хотел извиниться", потому что мне его извинения не нужны", — заявила Алена Винницкая.

Интервью Елены Винницкой и Славы Демина
Интервью Алены Винницкой и Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, артистка подчеркнула, болит ли у нее еще от обиды на продюсера, и призналась, что внутри нее есть как уважение к нему, так и обида.

"Оно не болит… Просто если меня спрашивают о нем, я говорю, что да, это такая смесь, что я чувствую к Косте. Именно это я и чувствую — уважение и небольшую обиду", — также добавляет украинская певица.

Алена Винницкая в составе группы "ВИА Гра"

Украинская певица Алена Винницкая в период с 2000 по 2003 год была одной из участниц поп-группы "ВИА Гра", продюсером которой был Константин Меладзе. После завершения сотрудничества артистка, ставшая первой из группы популярной звездой, начала сольную карьеру.

Состав группы "ВИА Гра" с 2000 по 2003 год.
Состав группы "ВИА Гра" с 2000 по 2003 годы. Фото: Instagram Татьяны Найник

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Алена Винницкая призналась, чем сейчас занимается ее муж.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка Алена Винницкая объяснила, вернется ли она в шоу-бизнес.

Также мы сообщали о том, что певица Анастасия Приходько раскрыла неожиданные подробности сотрудничества с Константином Меладзе.

Константин Меладзе шоу-бизнес украинские звезды Алена Винницкая

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