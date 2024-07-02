Співачка Альона Вінницька вперше за 2 роки вийшла на зв'язок — чим займається артистка

Українська співачка Альона Вінницька у програмі "Ранок Марафон". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і телеведуча Альона Вінницька вперше за два роки вийшла на зв’язок і дала відверте інтерв’ю. У ньому зірка 2000-х чесно пояснила, чому вона раптово зникла з інформаційного простору, і розповіла про власний фонд.

Інтерв’ю Альона Вінницька дала у програмі "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Альона Вінницька про своє зникнення

Українська виконавиця пояснила, чому зникла на два роки, і розповіла про те, чим вона зараз займається. Альона Вінницька розповіла, де її можна зараз побачити, адже останні дописи в соцмережі Instagram в неї були в 2022 році.

"У 2022 році були мої останні дописи, але дуже потужно зараз працює Facebook, просто багато хто вважає його застарілим, але він потрібен нам у зв’язку з нашою соціальною діяльністю. YouTube-канал запрацював, де можна подивитися всі останні мої інтерв’ю в плані тому, що я беру інтерв’ю в учасників нашої програми, там показуємо, як ми живемо", — розповідає Альона Вінницька.

Співачка Альона Вінницька у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

Фонд Альони Вінницької

Популярна українська співачка розповіла і про власний фонд, заявивши, що вона розробила нову програму, направлену на ветеранів.

"Ми зробили нову програму, направлена вона на наших ветеранів, ми хочемо створити новий рух, якого ще немає в Україні. Ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Наша мета — це допомогти ветеранам, які вже повернулися, пристосуватися до цивільного життя", — також додала українська артистка.

Альона Вінницька — що про неї відомо

Альона Вінницька — це відома українська співачка, ведуча і акторка, яка вперше стала популярною ще у складі поп-гурту "ВІА Гра" у період з 2000 до 2003 року. Після завершення участі в гурті артистка розпочала сольну кар’єру, випустивши декілька альбомів, які стали дуже успішними.

Альона Вінницька у складі гурту "ВІА Гра". Фото: Instagram Тетяни Найник

Також Альона Вінницька працювала на телебаченні та активно знімалася в кіно. Наразі у співачки немає нових хітів, і її вже давно не видно на великій сцені. Як відомо, зараз артистка присвятила себе волонтерській діяльності.

Альона Вінницька під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

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