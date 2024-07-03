Бен Аффлек остался без главной поддержки на фоне слухов о разводе

Актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Гарнер приняла сознательное решение отступить от "цирка" вокруг брака ее бывшего супруга Бена Аффлека из Дженнифер Лопес. Инсайдеры утверждают, что текущая ситуация раскрыла у актрисы "болезненные" воспоминания.

Об этом пишет Daily Mail.

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Гарнер и Аффлек, недавно "перевозивший свои вещи" из особняка стоимостью 60 миллионов долларов, который он делит с Лопес, были замечены вместе в последние недели на фоне растущих предположений, что его двухлетний брак закончился. Инсайдеры раньше рассказали, как Гарнер исполняла роль "советника" для пары, когда она отчаянно пыталась помочь им решить их проблемы, но теперь источники утверждают, что актриса решила полностью отстраниться.

"В конце концов Джен сказала: "Извините, разберитесь сами". Это стало становиться для нее слишком болезненным, потому что вызвало много воспоминаний об их разводе", — рассказал инсайдер.

Аффлек и Гарнер, являющиеся родителями 18-летней Вайолет, 15-летней Финн (ранее известной как Серафина) и 12-летнего Сэмюэля, ранее были женаты с 2005 года по 2018 год.

В последние недели Гарнер трудно вспомнить о собственном замужестве и дальнейшем разрыве с Аффлеком, и, несмотря на то, насколько она заботится о Лопес, она больше не хочет быть так сильно вовлечена.

Актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"На протяжении всего их брака были моменты, когда Джен чувствовала себя второй после Джей Ло, хотя между ней и Беном годами не было общения. Она была удивлена тем, насколько публичным он стал, когда они воссоединились, потому что он всегда был человеком, который хотел быть подальше от внимания, когда они поженились. Она заботится о Джей Ло, о том, как это повлияет на них всех. Джен открыла Джей Ло свой дом и свою жизнь. Она заботится о Джей Ло, об их детях и о том, как это повлияет на них всех. Но, в конце концов, это не цирк, и она закончила играть роль брачного советника для своего бывшего супруга и его жены", — сказал инсайдер.

Отказ Гарнер состоялся через несколько дней после того, как ее жених бизнесмен Джон Миллер устал от того, насколько она вовлечена в попытки "спасти" брак Аффлека.

"Джон хочет, чтобы Бен был в порядке, но это не долг его девушки играть для него няню", — сказал инсайдер в прошлом месяце.

Напомним, известный друг Аффлека предупреждал его о разводе с Лопес. А раньше друзья Аффлека рассказали о его главной поддержке.