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Выше Тейлор Свифт и Дуа Липы — хит Украины на Евровидении покоряет мировые чарты

13 мая 2024 21:15
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Стас Кожушко
Редактор
Alyona Alyona и Jerry Heil покоряют мировой чарт iTunes — какое место у украинок
Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024". Фото: Reuters
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Стас Кожушко
Редактор

Традиционно после финала "Евровидения-2024" композиции некоторых участников попадают в мировые музыкальные чарты. Не стала исключением и песня Teresa & Maria от представительниц Украины Alyona Alyona и Jerry Heil.

Об этом Яна Шемаева (Jerry Heil) рассказала в своих соцсетях.

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Успех Teresa & Maria в музыкальных чартах

Яна Шемаева не сдерживала эмоций и сообщила, что их конкурсная песня занимает 23 место в мировом чарте iTunes. Teresa & Maria обошла такие хиты, как Fortnight (Тейлор Свифт), Forever (Loreen), Training Season (Дуа Липа), Not Like Us (Кендрик Ламар) и другие.

"Я хочу плакать, не могу. Мы на всех интервью с Аленой говорили, что мы победили, что украинская музыка начнет наконец свой путь, заслуженно станет в мировых чартах. И мы сейчас в мировом чарте iTunes с 200 на 23 месте", — отметила Jerry Heil.

Позиция украинской песни по "Евровидению-2024" в чарте iTunes
Топ-30 лучших песен в мировом чарте iTunes на 13.05.2024. Скриншот: kworb.net

Если брать конкурсные композиции "Евровидение-2024", то выше Alyona Alyona и Jerry Heil расположились лишь:

  • 6 место, Nemo — The Code (победители, Швейцария);
  • 7 место, Эден Голан — Hurricane (5 место на конкурсе, Израиль);
  • 10 место, Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim (2 место на конкурсе, Хорватия);
  • 12 место, Slimane — Mon amour (4 место на конкурсе, Франция);
  • 20 место, Nebulossa — ZORRA (22 место на конкурсе, Испания).

В мировом чарте Apple Music композиция Teresa & Maria занимает 72-е место. Это пока самая высокая позиция Alyona Alyona и Jerry Heil в этом престижном музыкальном рейтинге.

Напомним, ранее мы писали, что Alyona Alyona вернулась с "Евровидения-2024" и поделилась шокирующими подробностями конкурса. Также мы рассказывали, что представительницы Украины на "Евровидении-2024" выпустили новый общий хит.

Евровидение
Alyona Alyona
музыка
Jerry Heil
Евровидение-2024

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