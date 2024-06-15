Кейт Миддлтон впервые появилась на людях после оглашения своего страшного диагноза

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В этом году Уэльская принцесса впервые появилась на публике, присоединившись к королевской семье на Trooping the Color, несмотря на то, что она лечится от рака. Кейт, которая с февраля проходит химиотерапию появилась в карете вместе со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, на традиционном мероприятии в Лондоне. В сети отметили роскошный образ Кейт Миддлтон, но и заметили, что выглядит супруга будущего короля расстроенной.

Об этом пишет Daily Mail.

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Семья была сфотографирована, когда прибыла в Букингемский дворец в машине в 10 утра, Джордж сидел между Кейт и принцем Уильямом, а Шарлотта и Луи — напротив. Принцесса Уэльская была одета в белое платье и такого же цвета шляпку.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters

Принц Луи и принцесса Шарлотта. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters

Принцесса лечилась от рака с конца февраля, и ее решение выбрать важное национальное событие, чтобы ненадолго вернуться в центр внимания общественности, впервые после Рождества, было одобрено королем.

Будущая королева получила тысячи писем и открыток от доброжелателей, некоторые из них рассказывали о том, как они боролись с раком, и Кейт отметила, что была "впечатлена" "добрыми сообщениями", которые изменили "мир для Уильяма и меня и помогли обоим в тяжелые времена".

Представитель Букингемского дворца сказал: "Его Величество рад, что принцесса может посетить завтрашние мероприятия, и с нетерпением ждет всех событий дня".

Король Чарльз. Фото: Reuters

Публичное появление принцессы на Trooping the Color станет ее первым официальным выходом в 2024 году после того, как она пропустила меры в начале года, когда 16 января ее госпитализировали для операции на брюшной полости.

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters

В то время ее состояние считалось нераковым, но тесты после успешной операции обнаружили болезнь и Кейт обнародовала диагноз рак в эмоциональном видео, опубликованном в марте.

Кейт не планирует посещать службу в День подвязки в понедельник или появляться на Королевском Аскоте, поскольку она все еще проходит лечение, и королевская королевская семья, она заметила в своем заявлении, что это будет продолжаться до конца лета.

Химиотерапию можно использовать, даже если хирурги считают, что они удалили весь рак, из-за риска рецидива заболевания, и это может уменьшить вероятность появления рака опять.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: James Whatliting

Боб Филлипс, профессор детской онкологии в Университете Йорка, сказал: "Для некоторых типов рака химиотерапию можно назначать после, чтобы "зачистить", если остались раковые клетки. Это варьируется в зависимости от типа рака, а также размера и месторасположения того же типа рака".

Существует много различных типов химиотерапевтических препаратов, и пациенты могут принимать лечение на дому, во время регулярных осмотров или внутривенно, когда жидкий препарат вводится в организм через вену во время амбулаторного приема в больнице.

Химиотерапию также можно сочетать с другими методами лечения, такими как лучевая терапия, чтобы сделать их более эффективными, а продолжительность лечения зависит от стадии и типа рака.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

"Для многих людей бороться с последствиями лечения рака может быть сложной задачей. Каждый день мы слышим от людей о влиянии лечения на их эмоциональное состояние, а также о физических симптомах и побочных эффектах, которые они испытывают, такие как усталость, бессонница, тошнота и т.д.", — говорит специалист.

Напомним, Кейт Миддлтон рискует больше не заниматься работой, как раньше. А раньше мы писали, когда ожидают возвращения Кейт Миддлтон к ее королевским обязанностям.