Выставку Сони Морозюк закрыли после громкого скандала с ее женихом

Художница Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Выставку "Мазня" украинской художницы Сони Морозюк приостановили. Это случилось из-за того, что отца ее жениха подозревают в хищении полмиллиона гривен.

О закрытии выставки сообщил Институт проблем современного искусства НАМ Украины.

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Украинская художница Соня Морозюк открыла свою первую персональную выставку картин под ироническим названием "Мазня" 21 декабря. Показ работ должен был продолжаться до 20 января, однако выставку пришлось закрыть.

Институт проблем современного искусства НАМ Украины, где экспонировались картины, сообщил, что они приостанавливают выставочный проект. Такое решение было принято "в связи со значительным количеством противоречивых реакций, вышедших за пределы искусствоведческой дискуссии".

Арт-куратор выставки Владислав Тузов публично высказался, что он не поддерживает буллинг художницы. Он считает ее ни в чем не повинной.

"Я решительно осуждаю попытки травить художника из-за того, что отец ее жениха (не мужа) попал в какую-то историю, которая никакой стороной не касается искусства и науки в целом", — написал организатор.

Соня Морозюк. Фото: insider.ua

Будущего свекра Сони Морозюк "связали" ДБР

Известный журналист Евгений Плинский поделился своим расследованием о семье Гринкевич. Он уверяет, что свое миллиардное состояние семья Гринкевич "заработала" на снабжении ВСУ едой и одеждой. Точнее на сделках со снабжением и различными оборонными заказами.

Недавно Государственное бюро расследования словило украинца на попытке дать взятку в 500 000 долларов США. Деньги были предложены за то, чтобы вывести из-под ареста определенное имущество, изъятое у семьи Гринкевич в ходе предварительного следствия.

Евгений Плинский уверен, что это был старший Гринкевич, то есть будущий свекор Сони Морозюк.

Правоохранители задержали украинца на взятке. Фото: официальная страница ДБР

Что сделала Соня Морозюк

Также журналист заявил, что молодая художница причастна к преступной семье. Он считает, что в нее вкладывались украденные деньги. Ее жених Роман Гринкевич максимально пытался поразить девушку.

"Заработанные на коррупционных подрядах Минобороны деньги Рома тупо вкладывал в Соню. Миллионы оборонных гривен вкладывались в молодую девушку, ее творчество и успешный успех. Вместо дронов для ЗСУ — покупались часы, вместо тепловизоров — украшения Cartier, вместо пикапов — новые тачки для невесты. Рома сделал предложение Сони в этом году в Венеции, куда уехал как волонтер", — рассказал журналист.

Соня Морозюк с кольцом в Венеции. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк никак эту ситуацию не прокомментировала. Она закрыла свой профиль в соцсетях и игнорирует вопросы общества.

До скандала подписчики художницы и журналисты спрашивали девушку, как она так быстро достигла успеха в свои 20 лет и кто спонсирует ее шикарную жизнь. Художница уверяла, что это только благодаря ее трудолюбию.

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