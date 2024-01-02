Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Выставку Сони Морозюк закрыли после громкого скандала с ее женихом arrow

Выставку Сони Морозюк закрыли после громкого скандала с ее женихом

2 января 2024 17:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Выставку Сони Морозюк закрыли после громкого скандала с ее женихом
Художница Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Выставку "Мазня" украинской художницы Сони Морозюк приостановили. Это случилось из-за того, что отца ее жениха подозревают в хищении полмиллиона гривен.

О закрытии выставки сообщил Институт проблем современного искусства НАМ Украины.

Читайте также:

Выставка "Мазня" больше не работает для посетителей

Украинская художница Соня Морозюк открыла свою первую персональную выставку картин под ироническим названием "Мазня" 21 декабря. Показ работ должен был продолжаться до 20 января, однако выставку пришлось закрыть.

Институт проблем современного искусства НАМ Украины, где экспонировались картины, сообщил, что они приостанавливают выставочный проект. Такое решение было принято "в связи со значительным количеством противоречивых реакций, вышедших за пределы искусствоведческой дискуссии".

Арт-куратор выставки Владислав Тузов публично высказался, что он не поддерживает буллинг художницы. Он считает ее ни в чем не повинной.

"Я решительно осуждаю попытки травить художника из-за того, что отец ее жениха (не мужа) попал в какую-то историю, которая никакой стороной не касается искусства и науки в целом", — написал организатор.

Соня Морозюк
Соня Морозюк. Фото: insider.ua

Будущего свекра Сони Морозюк "связали" ДБР

Известный журналист Евгений Плинский поделился своим расследованием о семье Гринкевич. Он уверяет, что свое миллиардное состояние семья Гринкевич "заработала" на снабжении ВСУ едой и одеждой. Точнее на сделках со снабжением и различными оборонными заказами.

Недавно Государственное бюро расследования словило украинца на попытке дать взятку в 500 000 долларов США. Деньги были предложены за то, чтобы вывести из-под ареста определенное имущество, изъятое у семьи Гринкевич в ходе предварительного следствия.

Евгений Плинский уверен, что это был старший Гринкевич, то есть будущий свекор Сони Морозюк.

ДБР задерживает Гринкевича
Правоохранители задержали украинца на взятке. Фото: официальная страница ДБР

Что сделала Соня Морозюк

Также журналист заявил, что молодая художница причастна к преступной семье. Он считает, что в нее вкладывались украденные деньги. Ее жених Роман Гринкевич максимально пытался поразить девушку.

"Заработанные на коррупционных подрядах Минобороны деньги Рома тупо вкладывал в Соню. Миллионы оборонных гривен вкладывались в молодую девушку, ее творчество и успешный успех. Вместо дронов для ЗСУ — покупались часы, вместо тепловизоров — украшения Cartier, вместо пикапов — новые тачки для невесты. Рома сделал предложение Сони в этом году в Венеции, куда уехал как волонтер", — рассказал журналист.

Художница Соня Морозюк выходит замуж
Соня Морозюк с кольцом в Венеции. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк никак эту ситуацию не прокомментировала. Она закрыла свой профиль в соцсетях и игнорирует вопросы общества.

До скандала подписчики художницы и журналисты спрашивали девушку, как она так быстро достигла успеха в свои 20 лет и кто спонсирует ее шикарную жизнь. Художница уверяла, что это только благодаря ее трудолюбию. 

Раньше мы писали, что принц Дании на фоне любовного скандала станет королем.

Напомним, что путинский телеканал выгнал из новогоднего шоу четверть российских звезд шоу-бизнеса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

20 декабря 2023

14:33 В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

Актуальное по теме