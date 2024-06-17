На концерте Рода Стюарта произошел инцидент — зрители освистали одну из его песен

Выступление известного британского певца в Германии освистали за поддержку Украины — видео
В Германии зрители освистали видео в поддержку Украины во время концерта британского певца Рода Стюарта. Артист продолжил петь, несмотря на негативную реакцию публики.
Об этом пишет издание BILD.
Немцы освистали Рода Стюарта, который поддерживает Украину
Известный британец Род Стюарт, музыка которого была очень популярной в 1970-х годах, недавно выступил в немецком городе Лейпциг. Артиста пришло поддержать более 12 тысяч человек.
Музыкант с начала полномасштабного вторжения РФ имеет активную проукраинскую позицию. На своем концерте он привлекает внимание поклонников к зверствам, которые совершает Россия на территории нашей страны. Выступление в Лейпциге не стало исключением. Род Стюарт показал зрителям ролик с флагом Украины, портрет Владимира Зеленского и то, как маленькие украинцы прячутся в метро.
Некоторым посетителям концертного зала это не понравилось и они освистали такой шаг певца, однако британца это не остановило и он продолжил свое выступление.
После инцидента, Род Стюарт заявил, что его позиция осталась неизменной и он продолжит поддерживать наш народ, несмотря ни на что.
"Я поддерживал украинский народ на протяжении всей этой войны. Начиная с того, что помогал доставлять продукты в страну, и заканчивая арендой дома в Великобритании для украинской семьи, а также наймом двух украинцев в состав своей гастрольной группы. Да, я поддерживаю Зеленского и народ Украины, и я буду продолжать это делать. Путин должен быть остановлен", — отметил Стюарт.
Напомним, ранее американская актриса, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано публично поддержала украинцев. А также звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.
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