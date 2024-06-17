На концерте Рода Стюарта произошел инцидент — зрители освистали одну из его песен

Британский певец Род Стюарт. Фото: instagram.com/sirrodstewart/

В Германии зрители освистали видео в поддержку Украины во время концерта британского певца Рода Стюарта. Артист продолжил петь, несмотря на негативную реакцию публики.

Об этом пишет издание BILD.

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Известный британец Род Стюарт, музыка которого была очень популярной в 1970-х годах, недавно выступил в немецком городе Лейпциг. Артиста пришло поддержать более 12 тысяч человек.

Музыкант с начала полномасштабного вторжения РФ имеет активную проукраинскую позицию. На своем концерте он привлекает внимание поклонников к зверствам, которые совершает Россия на территории нашей страны. Выступление в Лейпциге не стало исключением. Род Стюарт показал зрителям ролик с флагом Украины, портрет Владимира Зеленского и то, как маленькие украинцы прячутся в метро.

Некоторым посетителям концертного зала это не понравилось и они освистали такой шаг певца, однако британца это не остановило и он продолжил свое выступление.

Певец Род Стюарт снял в Великобритании дом для беженцев из Украины. Фото: The Mirror

После инцидента, Род Стюарт заявил, что его позиция осталась неизменной и он продолжит поддерживать наш народ, несмотря ни на что.

"Я поддерживал украинский народ на протяжении всей этой войны. Начиная с того, что помогал доставлять продукты в страну, и заканчивая арендой дома в Великобритании для украинской семьи, а также наймом двух украинцев в состав своей гастрольной группы. Да, я поддерживаю Зеленского и народ Украины, и я буду продолжать это делать. Путин должен быть остановлен", — отметил Стюарт.

Напомним, ранее американская актриса, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано публично поддержала украинцев. А также звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.