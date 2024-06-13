Виталий Козловский поделился впечатляющими изменениями в своей жизни за год

Певец Виталий Козловский с супругой Юлией Бакуменко. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Украинский певец Виталий Козловский через год успел пополнить ряды ВСУ и жениться. Артист поделился с фанатами, как изменилась его жизнь.

Публикацию звезда сделал в своем Instagram.

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На фото артист позирует с супругой, пиарщицей Юлией Бакуменко и сыном. Также исполнитель поделился кадрами с передовой.

Певец Виталий Козловский с супругой и сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский в военкомате. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский в ВСУ. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский в ВСУ. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский в военкомате. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский с супругой и сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский с супругой и сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Как у меня за год изменилась жизнь…Другие ценности, взгляды, приоритеты. Прежде всего теперь — мой ребенок, мой сынишка, моя супруга, моя семья. А ровно год назад в этот день я сидел в ТЦК и подписывал документ с путевкой в неизвестность…(и ужас). Не будем забывать, в какое время живем. Не забывайте, в какое время живем. Ценим каждое мгновение, проведенное с родными. Спасибо, что рядом", — комментирует Виталий Козловский.

Недавно артист окрестил сына Оскара. Крещение состоялось в Михайловском Златоверхом монастыре еще в мае. Супруги только сейчас поделились радостной новостью.

Крестили сынишку музыканта супруга ведущего Анатолия Анатолича и музыкальный продюсер Андрей Игнатченко. Юля рассказала, что для нее — честь стать крестной мамой сына певца.

Напомним, сын Виталий Козловского сказал первое слово. А раньше Виталий Козловский показал снимки с крестин сына.