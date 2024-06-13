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Віталій Козловський поділився вражаючими змінами у своєму житті за рік

13 червня 2024 13:25
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Віталій Козловський поділився вражаючими змінами у своєму житті за рік
Співак Віталій Козловський з дружиною Юлією Бакуменко. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Український співак Віталій Козловський за рік встиг поповнити лави ЗСУ та одружитися. Артист поділився з фанатами, як змінилося його життя.

Публікацію зірка зробив у своєму Instagram.

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На фото артист позує із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко та сином. Також виконавець поділився кадрами з передової.

 

Співак Віталій Козловський з дружиною та сином.
Співак Віталій Козловський з дружиною та сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський у військоматі
Співак Віталій Козловський у військоматі. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський у ЗСУ
Співак Віталій Козловський у ЗСУ. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський у ЗСУ
Співак Віталій Козловський у ЗСУ. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський у ЗСУ
Співак Віталій Козловський у військоматі. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський з дружиною та сином.
Співак Віталій Козловський з дружиною та сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський з дружиною та сином.
Співак Віталій Козловський з дружиною та сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

"Як в мене за рік змінилося життя…Інші цінності, погляди, пріоритети. Перш за все тепер — моя дитина, мій синочок, моя дружина, моя родина. А рівно рік назад у цей день я сидів у ТЦК і підписував документ з путівкою в невідомість…(і жах). Не забуваймо, в який час живемо. Цінуймо кожну мить, проведену з рідними. Дякую, що поруч", — коментує Віталій Козловський.

Нещодавно артист охрестив сина Оскара. Хрещення відбулося у Михайлівському Золотоверхому монастирі ще у травні. Подружжя лише тепер поділилося радісною новиною.

Хрестили синочка музиканта дружина ведучого Анатолія Анатоліча та музичний продюсер Андрій Ігнатченко. Юля розповіла, що для неї — честь стати хрещеною мамою сина співака.

Нагадаємо, син Віталій Козловського сказав перше слово. А раніше Віталій Козловський показав знімки з хрестин сина.

дитина
ЗСУ
закордонні зірки
Віталій Козловський

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