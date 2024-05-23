Виталий Козловский окрестил сына Оскара.

Украинский певец Виталий Козловский с сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Известный украинский певец Виталий Козловский тайно окрестил своего маленького сына Оскара. Для такого радостного события артист выбрал Михайловский златоверхий монастырь в Киеве.

Соответствующее фото опубликовал священник, который крестил малыша на своей закрытой странице Instagram, однако их удалось получить kp.ua.

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В конце февраля известный певец впервые стал папой. Своего малыша Виталий вместе с супругой Юлией Бакуменко назвал Оскаром. Как только малыш немного подрос, то супруги решили тайно крестить его.

Артист решил скрыть крещение сына от посторонних глаз, однако священник Александр Барычко, который и совершал таинство, опубликовал фотографию в соцсетях. Хотя Instagram-страница священнослужителя закрыта, представителям СМИ удалось получить доступ к фотографии.

Стало известно, что событие происходило в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве. На таинство крещения супруги выбрали светлые наряды.

"Новый воин церкви Христовой. Дождался получить Оскара", — подписал кадр священник.

Пока неизвестно, кто стал крестными родителями сына певца.

Украинский певец Виталий Козловский с сыном Оскаром и супругой Юлией. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали, что сын певца сказал первое слово. А также Козловский выпустил лирический трек.