Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Виталий Козловский окрестил первенца — фото arrow

Виталий Козловский окрестил первенца — фото

23 мая 2024 20:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Виталий Козловский окрестил сына Оскара.
Украинский певец Виталий Козловский с сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Виталий Козловский тайно окрестил своего маленького сына Оскара. Для такого радостного события артист выбрал Михайловский златоверхий монастырь в Киеве.

Соответствующее фото опубликовал священник, который крестил малыша на своей закрытой странице Instagram, однако их удалось получить kp.ua.

Читайте также:

Крестины Виталия Козловского

В конце февраля известный певец впервые стал папой. Своего малыша Виталий вместе с супругой Юлией Бакуменко назвал Оскаром. Как только малыш немного подрос, то супруги решили тайно крестить его.

Артист решил скрыть крещение сына от посторонних глаз, однако священник Александр Барычко, который и совершал таинство, опубликовал фотографию в соцсетях. Хотя Instagram-страница священнослужителя закрыта, представителям СМИ удалось получить доступ к фотографии.

Стало известно, что событие происходило в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве. На таинство крещения супруги выбрали светлые наряды.

"Новый воин церкви Христовой. Дождался получить Оскара", — подписал кадр священник.

Пока неизвестно, кто стал крестными родителями сына певца.

Крестины Виталия Козловского
Украинский певец Виталий Козловский с сыном Оскаром и супругой Юлией. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали, что сын певца сказал первое слово. А также Козловский выпустил лирический трек.

праздники
дети
Виталий Козловский
церковь
семья
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ