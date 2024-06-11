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Зірку "50 відтінків сірого" підвела зваблива сукня зі сміливим розрізом

11 червня 2024 12:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірку "50 відтінків сірого" підвела зваблива сукня зі сміливим розрізом
Акторка Дакота Джонсон. Фото: Bakgrid
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка "50 відтінків сірого" акторка Дакота Джонсон ледь не стала жертвою конфузу на червоній доріжці. Зірка в облягаючій прозорій синій сукні на роздавала автографи прем’єрі картини "Татусь" на кінофестивалі Tribeca в Нью-Йорку, коли вітер оголив більше, ніж Дакота планувала.

Про це пише Daily Mail.

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34-річна актриса вразила прозорою сукнею з мереживною білизною під низом, в той час, як порив вітру оголив частково сідниці зірки. Дакота грає у фільмі разом із Шоном Пенном. "Татусь" був спродюсований незалежною розважальною компанією, і Джонсон і Пенн є єдиними зірками драми. Герої їдуть у таксі Нью-Йорком з аеропорту Джона Кеннеді до центру Манхеттена, а глядач спостерігає за розмовою між ними.

 

Акторка Дакота Джонсон
Акторка Дакота Джонсон. Фото: Bakgrid

 

Акторка Дакота Джонсон
Акторка Дакота Джонсон. Фото: Bakgrid

 

Акторка Дакота Джонсон
Акторка Дакота Джонсон. Фото: Bakgrid

 

Спочатку написаний як п'єса, сценарій "Татуся" був написаний драматургом Крісті Голл, яка також була режисером. Під час поїздки в таксі водій (Пенн) і пасажир (Джонсон) — незнайомці, які обговорюють різні теми — від романтичного кохання до дитячої травми.

Голл сказала Entertainment Weekly минулого року: "Мені здається, легше оголити свою душу перед кимось, наприклад, таксистом, тому що ти знаєш, що більше ніколи його не побачиш".

Нагадаємо, схудла співачка Крістіна Агілера вразила фото у корсеті. А раніше американська співачка Майлі Сайрус знялась у відвертому образі.

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