Обладательница "Эмми" снялась в шикарном корсете для известного издания
Звезда фильма "Барби" Америка Феррера снялась для издания The New York Times. Она предстала в новом образе.
Актриса поделилась фото в instagram.
Америка Феррера затянула себя в шикарном корсете
Актриса, сыгравшая в прошлогоднем популярном фильме "Барби" одну из важных ролей, снялась для американского издания The New York Times. Она появилась в необычном образе.
Америка Феррера надела молочный корсет, изящно подчеркнувший ее декольте и черные брюки, напоминающие мужской костюм. Она вместе со стилистами создала утонченный образ сильной, современной женщины.
Волосы актрисе уложили в ретро-стиле, макияж выбрали вечерний, а скромные золотые украшения довершили этот look.
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