Обладательница "Эмми" снялась в шикарном корсете для известного издания

Америка Феррера. Фото: instagram.com/americaferrera/

Звезда фильма "Барби" Америка Феррера снялась для издания The New York Times. Она предстала в новом образе.

Актриса поделилась фото в instagram.

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Актриса, сыгравшая в прошлогоднем популярном фильме "Барби" одну из важных ролей, снялась для американского издания The New York Times. Она появилась в необычном образе.

Америка Феррера надела молочный корсет, изящно подчеркнувший ее декольте и черные брюки, напоминающие мужской костюм. Она вместе со стилистами создала утонченный образ сильной, современной женщины.

Волосы актрисе уложили в ретро-стиле, макияж выбрали вечерний, а скромные золотые украшения довершили этот look.

Америка Феррера. Фото: The New York Times

Америка Феррера. Фото: The New York Times

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