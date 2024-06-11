Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Обладательница Оскара Билла Айлиш шокировала ценой своей славы arrow

Обладательница Оскара Билла Айлиш шокировала ценой своей славы

11 июня 2024 08:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Обладательница Оскара Билла Айлиш шокировала ценой своей славы
Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Билли Айлиш рассказала, что "потеряла всех своих друзей", когда стала известна. 22-летняя певица рассказала об этом в новом откровенном интервью.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Билли Айлиш рассказала, с кем отпраздновала 20-летие

Она впервые прославилась в 2015 году своим дебютным синглом Ocean Eyes и с тех пор стала одной из самых выдающихся исполнительниц в мире. Появившись в подкасте BBC "Miss Me?", — сказала ведущим Лили Аллен и Никити Оливер: "Я потеряла всех своих друзей, когда стала известна. Я вдруг стала известна и не могла ни с кем сблизиться. Это было действительно тяжело".

 

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters
Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

 

К счастью, она все еще близка со своей лучшей подругой Зои и ее друзьями. Звезда добавила: "Было мое 20-летие, и я помню, как осмотрелась и обнаружила, что на меня работают только люди на 15 лет старше меня. Ровно год назад я возобновила связь с кучей старых друзей, и теперь у меня много друзей. Теперь у меня есть команда!".

Билли и ее 26-летний брат Финнеас ранее сотрудничали над двумя студийными альбомами: When We All Fall Asleep 2019 и Where Do We Go? Билли и Финнеас — самые молодые артисты в истории, которые получили два "Оскара" за лучший оригинальный саундтрек в 2022 и 2024 годах за "No Time To Die" и "What Was I Made For?".

Напомним, Билли Айлиш совершила "каминг-аут". А раньше Билли Айлиш потеряла немало подписчиков после своего "каминг-аута".

Оскар
звезды
Билли Айлиш
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня