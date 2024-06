Обладательница Оскара Билла Айлиш шокировала ценой своей славы

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

Певица Билли Айлиш рассказала, что "потеряла всех своих друзей", когда стала известна. 22-летняя певица рассказала об этом в новом откровенном интервью.

Об этом пишет Daily Mail.

Она впервые прославилась в 2015 году своим дебютным синглом Ocean Eyes и с тех пор стала одной из самых выдающихся исполнительниц в мире. Появившись в подкасте BBC "Miss Me?", — сказала ведущим Лили Аллен и Никити Оливер: "Я потеряла всех своих друзей, когда стала известна. Я вдруг стала известна и не могла ни с кем сблизиться. Это было действительно тяжело".

К счастью, она все еще близка со своей лучшей подругой Зои и ее друзьями. Звезда добавила: "Было мое 20-летие, и я помню, как осмотрелась и обнаружила, что на меня работают только люди на 15 лет старше меня. Ровно год назад я возобновила связь с кучей старых друзей, и теперь у меня много друзей. Теперь у меня есть команда!".

Билли и ее 26-летний брат Финнеас ранее сотрудничали над двумя студийными альбомами: When We All Fall Asleep 2019 и Where Do We Go? Билли и Финнеас — самые молодые артисты в истории, которые получили два "Оскара" за лучший оригинальный саундтрек в 2022 и 2024 годах за "No Time To Die" и "What Was I Made For?".

Напомним, Билли Айлиш совершила "каминг-аут". А раньше Билли Айлиш потеряла немало подписчиков после своего "каминг-аута".