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Владимир Остапчук показался в объятиях молодой жены и поздравил ее с днем рождения

24 июня 2024 15:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Екатерина Полтавская отмечает 24-летие — Остапчук поздравил любимую с праздником
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук нежно поздравил свою молодую жену Екатерину с ее днем. Он поблагодарил ее за поддержку и признался в любви.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Владимир Остапчук обратился к своей жене

Шоумен поздравил свою молодую жену Екатерину с 24-летием. Остапчук поблагодарил ее за то, что она поддерживает его во всем и заявил о том, что любит ее.

Супруги порадовали поклонников кадрами из новой фотосессии. Екатерина позировала перед камерой в роскошном белом платье, которое дополнила каблуками и браслетом от Hermes. Остапчук выбрал для себя классику – белую рубашку и классические брюки.

"Happy birthday. Спасибо, что Ты рядом со мной. Спасибо, что Любишь и веришь. Спасибо, что держишь крепко-крепко. Люблю тебя, моя невероятная "24-летняя жена Остапчука"", — обратился к любимой шоумен.

Владимир Остапчук показался в объятиях молодой жены и поздравил ее с днем рождения - фото 1
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Владимир Остапчук показался в объятиях молодой жены и поздравил ее с днем рождения - фото 2
Жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Владимир Остапчук показался в объятиях молодой жены и поздравил ее с днем рождения - фото 3
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Владимир Остапчук показался в объятиях молодой жены и поздравил ее с днем рождения - фото 4
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Владимир Остапчук показался в объятиях молодой жены и поздравил ее с днем рождения - фото 5
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Напомним, ранее мы рассказывали, что бывшая жена Остапчука приехала в дом, который они не могут поделить. Также мы рассказывали, что в начале мая Владимир Остапчук оказался под капельницей.

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