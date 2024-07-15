Коллеги Шеннен Доэрти из сериала Зачарованные отреагировали на ее смерть.

Сериал "Зачарованные". Фото: скриншот

Американская актриса Шеннен Доэрти, получившая известность благодаря сериалу "Зачарованные", недавно скончалась от рака. Ее коллеги по франшизе выразили грусть из-за потери.

Об этом пишет People.

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Коллеги Шеннен Доэрти скучают по ней

Актриса Шеннен Доэрти скончалась 13 июля после продолжительной борьбы с раком. Ей было 53 года. Коллеги звезды по сериалу "Зачарованные" очень расстроены потерей.

Роуз Макговен, которая пришла в шоу после ухода Доэрти в конце третьего сезона, поделилась искренними воспоминаниями о ней.

"У нее было сердце льва. Пристрастие к ремеслу часто ошибочно принимают за проблему. Шеннен была страстью. Я встретила ее в 90-х и была поражена. По-настоящему узнать ее в более позднем возрасте - прекрасный дар. Эта женщина боролась за жизнь. Шеннен знала, как стать звездой, потому что она была ею с детства. Ее трудовая этика вдохновляла до самого конца. Большая любов Шеннен к режиссуре, актерству, Голли, ее друзей, родителей, собаки и любимых фанатов была легендарной...", — отметила Роуз.

Выказал соболезнование и Брайан Краузе, сыгравший Лео Вайетта в сериале. Он упоминает о Шеннон, как о чрезвычайно сильной личности.

"Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с целью. Знать свою ценность и оставаться решительным. Вечно любимый! По-настоящему убит горем", — написал он.

Тед Кинг, сыгравший в первом сезоне сериала роль любимого Доэрти Энди Трюдо, поделился воспоминаниями о совместной работе с актрисой.

"Мы создали особую телевизионную пару на столетие. Мое сердце с вашей семьей. Почивай с миром, Шеннен, отдыхай с миром", — говорится в сообщении.

Милано же журналистам рассказала, что имела сложные отношения с Доэрти, хотя и уважала ее.

"Не секрет, что у нас с Шеннен были сложные отношения, но в основе их лежал человек, которого я глубоко уважала и перед которым благоговела. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и мир стал меньше без нее. Мои соболезнования всем, кто любил ее", — рассказала она.

Напомним, Шеннен Догерти готовилась к смерти. Также она планировала отсудить алименты у бывшего супруга.