Все думали, что это COVID — Екатерина Тишкевич впервые рассказала, что спровоцировало ее кому

Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая была в коме из-за тяжелой болезни, рассказала детали заболевания. Она лечила головную боль, однако произошло осложнение.

Об этом звезда рассказала в instagram.

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29-летняя актриса Екатерина Тишкевич впервые поделилась деталями своей болезни. Она долго страдала от сильных головных болей, а врачи не могли найти причину такой реакции организма. Они решили, что это "функциональная поломка мозга, биохимия".

"Я хочу заметить, что это не головные боли, которые беспокоят меня время от времени. Нет, это стойкие, хронические головные боли 24/7. Это ощущение сильного напряжения. И ты будто не живешь полноценную жизнь, ее качество существенно снижается. Даже когда какие-то счастливые моменты проживаешь, я это называю отравленным счастьем", — сказала звезда.

Впоследствии Екатерину положили в психическую больницу в Одессе. Врачи назначили ей внутривенный антидепрессант, влияющий на хроническую боль. Актрисе поставили катетер и ей вдруг стало плохо — начала болеть рука. Медики решили, что девушка заболела вирусной инфекцией.

Сторез Екатерины Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

"У меня нет психического расстройства или его еще не нашли. У меня именно психосоматические головные боли, которые никак не связаны с каким-либо расстройством. Поэтому я легла в больницу и мне стали капать этот антидепрессант, влияющий на хроническую боль. И мне поставили катетер, этот роковой катетер. На третий день у меня прыгало сердце и болела кисть. Была температура. Меня забрала мама, мы подумали, что ковод или грипп", — сказала актриса.

Екатерине дома не становилось лучше, а тест на COVID показал негативный результат, звезду снова положили в больницу. Оказалось, что у нее сепсис и начали отказывать органы.

Сторез Екатерины Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

"Дальше я на самом деле мало что помню, потому что мое состояние ухудшалось. Я так понимаю, что у меня начала отказывать печень, вместе с ней все другие органы, потому что начался сепсис. То есть из-за катетера из кожи попала инфекция, как потом нам сказали, стафилококк, кажется, и я начала "отъезжать", — поделилась Екатерина.

Актриса внезапно упала в состояние комы и ее муж начал собирать средства на лечение. Ему удалось за несколько часов собрать нужные 350 тысяч гривен. Впоследствии артистке становилось лучше и она поправилась. Теперь девушка дома с родными.

Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Ранее мы рассказывали, что актриса Екатерина Тишкевич пришла в себя после реанимации.

Также Екатерину Тишкевич выписали из больницы после 10-ти дней реанимации.