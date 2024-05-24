Тоня Матвиенко рассказала о том, что ей часто снится мама после смерти

Украинская певица Тоня Матвиенко с матерью. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Дочь известной артистки Нины Матвиенко Тоня призналась, что до сих пор не может поверить в то, что ее мама умерла. Звезда чувствует особую связь с ней и уверена, что Нина Митрофановна стала для нее ангелом-хранителем.

Об этом она рассказала в программе "Утро дома".

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Певица призналась, что через восемь месяцев после похорон матери до сих пор не может прийти в себя и поверить в то, что ее больше нет. Несмотря на всю боль утраты, выходя на сцену звезда чувствует ее поддержку. Тоня поделилась, что ей труднее всего петь их общую с Ниной Митрофановной песню "Квітка душа".

"Я недавно поняла, что, когда я пою, чувствую связь с мамой. То есть через песню я с ней встречаюсь на сцене. Я никогда не думала, что так можно. Труднее всего петь "Квітка душа". Признаюсь, что я не верю в то, что она ушла. Такое впечатление, что она уехала на гастроли", — рассказала Матвиенко.

Тоня Матвиенко признается, что усопшая мама приходит к ней во сны. Звезда ничего не трогала в комнате Нины Митрофановны после похорон и признается, что чувствует, как ее самый родной человек охраняет с небес.

"Впервые это произошло через два месяца после того, как его не стало. Сейчас мне снятся воспоминания детства. Она не говорит там мне, это я все помню. Я ее не отпускаю, я даже вещи ее не убрала из комнаты. Она меня всюду оберегает, я теперь поняла смысл слова вечность", — добавила дочь Нины Матвиенко.

Напомним, народная артистка не дожила буквально два дня до своего 76-летия и ушла из жизни из-за внезапно выявленной онкологии. Ее дочь Тоня очень болезненно пережила потерю, очень похудела и впала в депрессию.

Напомним, Тоня Матвиенко нежно поздравила любимого мужчину с праздником. А также кольцо ее покойной мамы Нины Матвиенко было выставлено на аукционе.