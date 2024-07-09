Пугачева прокомментировала атаку на больницу "Охматдет"

Всему есть предел — Пугачева отреагировала на удар России по больнице Охматдет
Российская певица Алла Пугачева болезненно отреагировала на обстрел детской больницы "Охматдет", во время которого российская ракета ранила многих маленьких украинцев и убила медика. Примадонна в очередной раз подчеркнула, что жестокость окупантов не имеет границ.
Об этом она написала на своей странице Instagram.
Пугачева об атаке на больницу "Охматдет"
Легендарная певица разместила на своей странице фотографию маленького мальчика с раненой головой. Окровавленная мать с отчаянием на лице держит ребенка на руках.
Пугачева лаконичной и точной фразой в очередной раз подчеркнула жестокость оккупантов и отметила, что их удары по роддому и больнице переходят все границы.
"БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ", — написала Алла Борисовна.
Напомним, "Квартал 95" возмутил украинцев суммой на помощь в восстановлении "Охматдета". А также певица Анастасия Приходько упрекнула ООН и страны мира в атаке на Охматдет.
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