Пугачева прокомментировала атаку на больницу "Охматдет"

Российская певица Алла Пугачева. Фото: росСМИ

Российская певица Алла Пугачева болезненно отреагировала на обстрел детской больницы "Охматдет", во время которого российская ракета ранила многих маленьких украинцев и убила медика. Примадонна в очередной раз подчеркнула, что жестокость окупантов не имеет границ.

Об этом она написала на своей странице Instagram.

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Легендарная певица разместила на своей странице фотографию маленького мальчика с раненой головой. Окровавленная мать с отчаянием на лице держит ребенка на руках.

Пугачева лаконичной и точной фразой в очередной раз подчеркнула жестокость оккупантов и отметила, что их удары по роддому и больнице переходят все границы.

"БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ", — написала Алла Борисовна.

Публикация певицы Аллы Пугачевой. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Напомним, "Квартал 95" возмутил украинцев суммой на помощь в восстановлении "Охматдета". А также певица Анастасия Приходько упрекнула ООН и страны мира в атаке на Охматдет.