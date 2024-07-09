Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Всему есть предел — Пугачева отреагировала на удар России по больнице Охматдет arrow

Всему есть предел — Пугачева отреагировала на удар России по больнице Охматдет

9 июля 2024 13:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Пугачева прокомментировала атаку на больницу "Охматдет"
Российская певица Алла Пугачева. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Российская певица Алла Пугачева болезненно отреагировала на обстрел детской больницы "Охматдет", во время которого российская ракета ранила многих маленьких украинцев и убила медика. Примадонна в очередной раз подчеркнула, что жестокость окупантов не имеет границ.

Об этом она написала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Пугачева об атаке на больницу "Охматдет"

Легендарная певица разместила на своей странице фотографию маленького мальчика с раненой головой. Окровавленная мать с отчаянием на лице держит ребенка на руках.

Пугачева лаконичной и точной фразой в очередной раз подчеркнула жестокость оккупантов и отметила, что их удары по роддому и больнице переходят все границы.

"БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ", — написала Алла Борисовна.

Всему есть предел - Пугачева отреагировала на удар России по больнице Охматдет - фото 1
Публикация певицы Аллы Пугачевой. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Напомним, "Квартал 95" возмутил украинцев суммой на помощь в восстановлении "Охматдета". А также певица Анастасия Приходько упрекнула ООН и страны мира в атаке на Охматдет.

дети соцсети Алла Пугачева Охматдет российские звезды ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных