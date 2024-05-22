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Сбежал в Россию и призывает к захвату Киева и Харькова — СБУ объявила подозрение продюсеру

22 мая 2024 15:41
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Сбежал в Россию и призывает к захвату Киева и Харькова — СБУ объявила подозрение продюсеру
Юрий Бардаш. Фото: BBC News Ukraine
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу. Сбежавший в Россию предатель регулярно публикует в соцсетях антиукраинские сообщения и призывает к захвату Киева и Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 22 мая.

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Пропаганда и оправдывание войны

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения Юрий Бардаш сбежал в Россию, где начал широкую информационную кампанию в поддержку оккупантов.

Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Telegram-канала с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей.

Среди прочего — фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на YouTube.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, за пропаганду войны и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Поскольку Бардаш скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Кто такой Юрий Бардаш

До российского вторжения он был известен в качестве продюсера Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна и других исполнителей.

Однако после 24 февраля 2022 года Бардаш переехал в Россию и стал открытым сторонником путинского режима и активно распространяет российскую пропаганду в социальных сетях.

Особое возмущение вызвал прямой эфир, в котором он оправдывал российскую агрессию, говорил о "своевременной капитуляции" Украины, "один русский народ" и "братоубийственной войне на Донбассе".

Кроме того, предатель поздравил российского диктатора Владимира Путина с днем рождения "от имени здоровых украинцев".

В своих высказываниях Юрий презирает все украинское, называя украинский паспорт "черной меткой" и заявляя об отвращении ко всему, что связано с Украиной.

Напомним, продюсер-изменник Юрий Бардаш после того, как получил российское гражданство, рассказал о судьбе своего украинского паспорта. Хотя путинист придерживается методички Кремля, от украинского гражданства пока не собирается отказываться.

К слову, шоумен Андрей Бедняков прокомментировал скандал с продюсером Юрием Бардашем по поводу российского паспорта.

Также мы писали о том, что молодой украинский исполнитель, композитор и автор песен Wellboy дал откровенное интервью. В нем популярный певец честно рассказал о своем конфликте с продюсером Юрием Бардашем.

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