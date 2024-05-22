Втік до Росії і закликає до захоплення Києва і Харкова — СБУ оголосила підозру продюсеру

Юрій Бардаш. Фото: BBC News Ukraine

Служба безпеки України повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу. Зрадник, який втік до Росії, регулярно публікує в соцмережах антиукраїнські дописи та закликає до захоплення Києва та Харкова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в середу, 22 травня.

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Пропаганда та виправдовування війни

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Юрій Бардаш втік до Росії, де розпочав широку інформаційну кампанію на підтримку окупантів.

Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів.

Серед іншого — фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на YouTube.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за пропаганду війни та заперечення збройної агресії Росії проти України.

Оскільки Бардаш переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Хто такий Юрій Бардаш

До російського вторгнення він був відомий як продюсер Quest Pistols, "Гриби", "Нерви", Wellboy, Луна та інших виконавців.

Однак після 24 лютого 2022 року Бардаш переїхав до Росії та став відкритим прихильником путінського режиму й активно поширює російську пропаганду в соціальних мережах.

Особливе обурення викликав прямий ефір, у якому він виправдовував російську агресію, говорив про "вчасну капітуляцію" України, "один русский народ" і "братовбивчу війну на Донбасі".

Крім того, зрадник привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем народження "від імені здорових українців".

У своїх висловлюваннях Юрій зневажає все українське, називаючи український паспорт "чорною міткою" та заявляючи про огиду до всього, що пов'язане з Україною.

Нагадаємо, продюсер-зрадник Юрій Бардаш після того, як отримав російське громадянство, розповів про долю свого українського паспорта. Хоча путініст притримується методички Кремля, від українського громадянства поки не збирається відмовлятися.

До слова, шоумен Андрій Бєдняков прокоментував скандал з продюсером Юрієм Бардашем щодо російського паспорта.

Також ми писали про те, що молодий український виконавець, композитор і автор пісень Wellboy дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний співак чесно розповів про свій конфлікт з продюсером Юрієм Бардашем.