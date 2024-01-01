Устала быть нянькой — жена Канье Веста заставила его извиниться перед евреями.

Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: instagram.com/the.real.bianca.censori/

Извинение Канье Уэста, написанное на иврите, перед еврейской общиной стало результатом "слов" его жены Бьянки Ченсори. Женщина якобы "устала" от необходимости "нянчить" своего мужа — и боится, что он подвергает их опасности.

Пишет Daily Mail.

Читайте также:

Скандал вокруг высказываний Канье Уэста

46-летний скандальный рэпер извинился за ряд оскорбительных выпадов, а именно антисемитский текст. Рэпер восхвалял Гитлера в Лас-Вегасе в начале этого месяца.

Признавая свое поведение в Instagram, он сказал: "Я глубоко сожалею о боли, которую я мог причинить".

Теперь инсайдеры эксклюзивно рассказали, что извинения пришли после того, как 28-летняя Бьянка Ченсори заставила его сделать это.

"Бьянка устала нянчить Канье. Она сказала ему, что его недавнее поведение было неприемлемым и что он должен извиниться, поскольку он подверг их опасности и показал ужасный пример своим детям. Бьянке действительно надоело его стремление к вниманию, и она знает, что он не тот, кто на самом деле, но это заставляет ее выглядеть антисемиткой, а это далеко от истины. У нее много друзей-евреев, которых она очень любит, и он это знает", — рассказал инсайдер.

Источник добавляет, что Бьянка начинает бояться за свою безопасность — не потому, что Канье нанес ей боль. Это больше похоже на то, что она боится, что еврейский экстремист потенциально может сделать нечто, что навредит им обоим.

В извинениях рэпер написал: "Я искренне прошу прощения у еврейской общины за любую "ненамеренную боль", вызванную моими словами или действиями. У меня не было намерения оскорбить или унизить. Я глубоко сожалею о боли, которую я мог причинить. Обязуюсь начать с себя и учиться на этом опыте, чтобы обеспечить большую чуткость и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я хочу искупить вину и стремлюсь к единству".

По словам источника, Канье и Бьянка были вынуждены "нанять дополнительную охрану".

"Сейчас они наняли больше охраны, особенно когда они с детьми. Но Бьянка почти не хочет обсуждать это с ним, потому что он знает, что она чувствует, и это приведет к еще одной ссоре. Конечно, ее друзья снова волнуются о ней, хотя она всем говорит, что держит все под контролем", — говорит источник.

Во время концерта в Лас-Вегасе 15 декабря Канье сделал громкое заявление.

На видео, полученном TMZ, видно, как он кричит: "Нас 60 миллионов в Америке, 60 миллионов евреев в мире. 50 процентов наших смертей — это аборты, 25 процентов из нас попадают в тюрьму...поднимите руку, если вы когда-то сделали аборт. Будь мы евреями...каждая мать подняла бы руку".

Напомним, Канье Уэст требует от новой жены родить ему ребенка.

Ранее стало известно, что Канье Уэст продает дом без окон, который должен было перестроить на бомбоубежище.