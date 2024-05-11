Украина упала в рейтинге букмекеров Евровидения-2024.

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украина резко потеряла любовь букмекеров и падает в рейтинге. Финал Евровидения-2024 уже начался, а Jerry Heil и Alyona Alyona потеряли свою третью строчку.

Изменения можно увидеть на сайте букмекеров.

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Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona в течение всего подготовительного периода к Евровидению и двух полуфиналов держались в ТОП-5. Однако сейчас занимают шестую строчку. Прогнозы неутешительные — всего 3% на победу.

Предсказание букмекеров по Евровидению-2024. Фото: скриншот

Лидирует хорват Baby Lasagna — 46%. Второе место заняла израильская певица Эден Голан, у нее 20%, а третье — швейцарец NEMO с 14%.

Напомним, представительницу Израиля Эден Голан добавили в базу "Миротворец". Также с конкурса дисквалифицировали нидерландского певца из-за "инциндента".